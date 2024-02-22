〈陸港盤後〉投資人評估中國護盤措施 滬指接近3,000點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-22 16:30

中國 A 股市場三大指數周四（22 日）收盤齊揚，滬指接近 3,000 點，投資人評估中國護盤措施，知情人士透露，中國政府為拯救股市，已禁止主要機構投資者在每個交易日開盤和收盤時減持股票。

滬指周四收盤漲 1.27% 報 2,988.36 點，深成指漲 0.76% 報 9,043.75 點，創業板指漲 0.31% 報 1,757.87 點；兩市成交額合計人民幣 8,224 億元，「北向資金」淨買入 36.9 億元。

煤炭、石油、媒體類股齊揚，半導體、旅遊、汽車、醫藥、券商等族群上揚，國資雲、算力、雲端運算概念股活躍。

據《彭博》報導，熟悉內情人士表示，中國證券監管機關已把命令下達給主要資產管理公司和券商自營交易部門，證監會與證交所成立了一個工作小組，負責監控市場放空。

知情人士說，受禁令影響的公司在開盤後頭 30 分鐘和收盤前 30 分鐘內賣出的股票數量，不能超過買入的數量。

《彭博》指出，中國政府對主要機構投資者設限，能讓政府支持的基金更容易影響市場，尤其是大盤收盤水準。

與此同時，一些券商已被要求收回向客戶提供用於做空的股票貸款，當局還要求避險基金不要集中掛出賣單。

此外，中國司法部、國家發展改革委、全國人大常委會法工委周三共同召開立法工作座談會，表示已經展開民營經濟促進法起草工作。