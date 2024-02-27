中鋼開發合金投料AI預測系統 優化精煉製程

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-27 12:10

中鋼 (2002-TW) 利用人工智慧技術結合現場操作實務經驗，近期成功開發「合金投料 AI 預測系統」，並先導入至煉鋼一廠精煉站；實測結果顯示，經由模型建議投料產出的鋼液不僅成分 100% 符合客戶訂單，一年更能降減約 800 萬元合金成本。

展望未來，中鋼表示，進一步將「合金投料 AI 預測系統」平行展開至煉鋼二廠，擴大數位轉型效益，並持續開發及導入數位創新技術，加速布建於各製程領域，以提升生產效率、降低營運成本，將數位競爭力揮發極致。

據了解，一貫化作業鋼廠之煉鋼製程主要將高爐鐵水經由轉爐吹氧冶煉成鋼液，出鋼至盛鋼桶後依不同鋼種所需的合金成分，再到精煉站進行鋼液成分及溫度微調，最終使產出的鋼材達到客戶訂單及品質的要求，而可用來添加的合金項目達十多種，包括高純矽鐵、錳鐵、釩鐵、鉻鐵、磷鐵等。

因此，為精準計算鋼液合金添加組合，同時兼顧設備運轉狀態等多因子關聯影響，中鋼先擇定煉鋼一廠盛鋼桶精煉站作為 AI 技術導入場域，蒐集各鋼種產品別、鋼液成分及溫度、相關合金投入重量等量測數據後，利用「機器學習演算法」及納入操作員邏輯判斷及經驗，完成「合金投料 AI 預測系統」開發。