工商協進會理事長吳東亮：漲電價不得已 但需有配套措施

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-27 14:20

工商協進會理事長吳東亮今 (27) 日針對電費漲價做出回應，吳東亮表示，由於國際情勢以及原物料上漲等因素，漲電價是不得已，工商界也都理解電價需反映成本，不過吳東亮喊話，政府需有相對應的配套措施。

吳東亮表示，2022 年電費漲了 15%，去年也漲了 17%，今年若真的漲電費也是不得已。不過漲電價對工商界、對民生皆有影響，且每一個行業的衝擊不一。因此呼籲政府若要漲電費，需多花心思提出相關配套措施，降低對工商界及民生的衝擊。

對於引進印度勞工一事，吳東亮則表示，長期以來台灣一直有缺工問題，引進印度勞工不是要取代本地勞工，而是要補足勞工缺口，因此樂見其成。不過吳東亮強調，幾點問題經濟部勞動部需慎重思考，包括什麼行業、需要什麼勞工、引進勞工人數等都要費點心思。