中鋼新春開泰祈福典禮 董座：新的一年勝舊年
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-16 17:22
中鋼 (2002-TW) 今 (16) 日舉辦年新春開泰祈福典禮，董事長翁朝棟引用易經「天行健，君子以自強不息」及「地勢坤，君子以厚德載物」兩段經典名句，期勉全體同仁信心在，成功就在，期盼中鋼新的一年勝舊年，金龍年吉祥納福。
翁朝棟指出，整體大環境處於緩慢復甦階段，但仍存在諸多不確定變數及挑戰，面對外在環境急遽變化，除了於去年宣示新願景、推動二軸三轉工作，朝成為專、精、強的智慧精緻鋼廠目標邁進，也洽請外界專家來指導利用 AI 技術降低生產成本及提高生產效率，加速公司智慧 ERP 系統及相關 AI 技術開發。
翁朝棟也期勉主管及同仁們敞開心胸謙虛學習，惟有不斷將軟實力發揮極致，就能再次擦亮中鋼為人津津樂道的數位競爭力招牌。
總經理王錫欽指出，ERP 系統是中鋼過去引以為傲的核心競爭力，台灣的競爭優勢也是數位科技，除了勉勵主管及同仁在數位轉型方面研擬更具體的方案外，對於今年經濟情勢也引述中央研究院所提的「雪融春暖偶寒流」，提醒全體同仁即使今年經濟看似向好，仍要戒慎恐懼，步步為營，期許金龍年中鋼再創佳績。
執行副總黃建智則表示，「下游好、客戶好，中鋼才能更好」，低碳轉型及數位轉型是中鋼永續發展的重要關鍵，供應鏈轉型則與下游客戶息息相關，期許全體同仁持續節能減碳，降低產品碳足跡的同時，也要提高鋼品附加價值，更鼓勵同仁樂於吸收外部專家引進及指導的新觀念，加快公司數位轉型速度，
祈福典禮由翁朝棟擔任主典官，王錫欽、黃建智以及中鋼企業工會理事長陳春生擔任陪典官，率公司各單位主管同仁及工會理監事共同祈求公司今年營運生產順遂、銷售接單暢旺，全體同仁與協力人員平安健康。
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