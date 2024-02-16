中鋼新春開泰祈福典禮 董座：新的一年勝舊年

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-16 17:22

中鋼 (2002-TW) 今 (16) 日舉辦年新春開泰祈福典禮，董事長翁朝棟引用易經「天行健，君子以自強不息」及「地勢坤，君子以厚德載物」兩段經典名句，期勉全體同仁信心在，成功就在，期盼中鋼新的一年勝舊年，金龍年吉祥納福。

翁朝棟指出，整體大環境處於緩慢復甦階段，但仍存在諸多不確定變數及挑戰，面對外在環境急遽變化，除了於去年宣示新願景、推動二軸三轉工作，朝成為專、精、強的智慧精緻鋼廠目標邁進，也洽請外界專家來指導利用 AI 技術降低生產成本及提高生產效率，加速公司智慧 ERP 系統及相關 AI 技術開發。

翁朝棟也期勉主管及同仁們敞開心胸謙虛學習，惟有不斷將軟實力發揮極致，就能再次擦亮中鋼為人津津樂道的數位競爭力招牌。

總經理王錫欽指出，ERP 系統是中鋼過去引以為傲的核心競爭力，台灣的競爭優勢也是數位科技，除了勉勵主管及同仁在數位轉型方面研擬更具體的方案外，對於今年經濟情勢也引述中央研究院所提的「雪融春暖偶寒流」，提醒全體同仁即使今年經濟看似向好，仍要戒慎恐懼，步步為營，期許金龍年中鋼再創佳績。

執行副總黃建智則表示，「下游好、客戶好，中鋼才能更好」，低碳轉型及數位轉型是中鋼永續發展的重要關鍵，供應鏈轉型則與下游客戶息息相關，期許全體同仁持續節能減碳，降低產品碳足跡的同時，也要提高鋼品附加價值，更鼓勵同仁樂於吸收外部專家引進及指導的新觀念，加快公司數位轉型速度，