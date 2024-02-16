中鋼3月盤價開平高盤 鋼市新年「吉龍舞春」迎補庫需求

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-16 14:47

中鋼 (2002-TW) 今 (16) 日開出 3 月內銷盤價，預期鋼鐵產業補庫需求將和緩釋出，月盤產品開出平高盤，熱軋、冷軋等大宗底材每公噸上漲 300 元。中鋼表示，期盼與下游產業共迎龍年初始鋼市「吉龍舞春」之好兆頭。

中鋼指出，短期內鋼市雖受季節性因素以及春節假期前交易放緩影響，業者購料相對謹慎保守，惟全球製造業在歷經近兩年的去庫存後，整體週期持續向上，預期鋼鐵產業補庫需求將和緩釋出，考量下游客戶接單競爭力，並且依照下游產業個別情況適度調整。

總經來看，2024 年全球經濟展現新局，IMF 上修今年全球經濟成長率由 2.9% 略增至 3.1%，美國經濟溫和成長、就業市場強勁，歐洲經濟走出去年陰霾，呈現緩步復甦格局；中國大陸在各項振興政策與貨幣寬鬆的加持之下，經濟發展獲得支撐；台灣出口回升、帶動景氣升溫，台經院預估 2024 年台灣經濟成長率可達 3.15%，優於去年之 1.4%。

鋼鐵需求方面，標普全球 (S&P Global) 公布美國 1 月份製造業 PMI 指數由前月 47.9 回升至 50.7，重回擴張區間。中國大陸 1 月製造業 PMI 小幅上升至 49.2(前值為 49.0)，當局加大力道推動以「三大工程」為代表的都更、基建及社會住宅等投資案件，提振房地產需求。汽車用鋼方面，MarkLines 預估 2024 年全球汽車銷量達 9,225 萬輛，年增率 2.7%，用鋼展望向上。

鋼鐵供給方面，中國大陸鋼市在冬季環保限產與粗鋼平控政策調控下，去年 12 月粗鋼產量創下近七年以來新低，年減 14.9%，復以 1 月份下旬鋼廠庫存與 2 月上旬社會庫存雙降，同比分別減少 26.0% 與 23.3%。韓國浦項鋼廠自 2 月起進行高爐大修與熱軋產線歲修，預估減供達百萬噸。Worldsteel 統計去年 12 月全球粗鋼產量為 1.357 億噸，同比減少 5.3%，連續十個月鋼鐵供給呈現降減，有利鋼市正向發展。

原物料方面，鐵礦砂價格每公噸約 120 至 130 美元，冶金煤價格每公噸約 310 至 320 美元，台幣匯率近期走貶，進口原物料成本仍處相對高位，鋼價獲得支撐。

行情方面，韓國浦項鋼廠調漲 2 月份熱軋出廠價每公噸 5 萬韓圜 (約 38 美元)；日本製鐵瞄準自 2 月份 (3 月出貨) 起對板材製品調漲每公噸 5,000 日圓 (約 34 美元)；寶武鋼廠 3 月份平板類售價上漲每公噸 100 元人民幣 (約 14 美元)。亞洲一級鋼廠比肩推漲鋼價，預期鋼市穩定向上之態勢得以延續。