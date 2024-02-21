中鋼馬達用超能效自黏塗膜電磁鋼新品 通過電動車大廠驗證

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-21 18:50

中鋼 (2002-TW) 積極布局電動車應用，近期更成功開發出低鐵損、高磁通、高強度的超能效自黏塗膜電磁鋼 25CS1250FY 產品，並已通過車廠驗證、開始供料，中鋼看好，將有助拓銷及擴大精緻鋼品產量，穩固在全球電動車馬達用電磁鋼市場的領先群地位。

中鋼表示，薄頂規自黏塗膜電磁鋼 25CS1250FY 經客戶試用評估後均表滿意，目前除了通過電動車大廠驗證並開始供料外，並水平展開至無人機、燃料電池高轉速冷卻風扇等高端馬達市場。

據了解，馬達鐵芯即由電磁鋼片堆疊而成，中鋼自 2007 年開始與知名電動車大廠合作，透過 EVI(Early Vendor involvement，早期供應廠參與) 之協同研發機制，去年電磁鋼產量達到 50.3 萬噸，在電動車馬達用鋼市場的市佔率將近 20%，在全球鋼廠中居於領先群地位。

中鋼說明，電動車馬達用電磁鋼不僅須具備高強度、低鐵損、高磁通與抗疲勞等特性，目前鋼材的主流厚度已由 0.35mm 減薄至 0.25mm，中鋼不但均可量產供應，對於次世代的 0.20mm 甚至更薄的 0.15mm 也超前部署完成開發，不僅提升馬達效率、減少電力消耗以及縮小馬達體積及重量。

不過，隨著鋼材厚度薄化，過往採鉚接、銲接或點膠製程緊固成馬達鐵芯的做法僅讓堆疊鋼片彼此以點對點方式進行局部結合，使得馬達磁化及高轉速時易產生震動噪音，影響運轉效率，因此，中鋼參考電動車廠導入的先進「膠合式鐵芯」製造技術，成功開發出薄頂規自黏塗膜電磁鋼 25CS1250FY 產品。