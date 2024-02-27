雷虎無人機最快下半年量產 5/20前向國防部提申請

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-27 09:28

本土無人機龍頭廠商雷虎 (8033-TW) 對外展示最新型軍用商規電動版 T-235AH 和引擎版 T-250AH 無人機，獲準副總統蕭美琴親自至嘉義 AI 亞洲無人機創新研發中心檢閱，雷虎董事長陳冠如表示，所有實體無人機已做好量產準備，最快下半年可量產出貨，計劃 5 月 20 日前向國防部提交相關申請。

雷虎去年 10 月獲邀參加美國華盛頓的 AUSA 陸軍展，此次時任駐美代表蕭美琴蒞臨嘉義 AI 亞洲無人機創新研發中心，檢閱雷虎研發的軍民通用大型長程無人直升機 T-400，並檢閱雷虎科技最新型軍用商規二款微型無人機 (包括 2 公斤 TM-450 及 3 公斤 TM-450 Hornet 大黃蜂偵打一體無人機)、T-235AH 和 T-250AH 中長程無人直升機等。

雷虎說明，T-235AH 可滿足陸軍目獲型和戰術型無人機滯空 1 小時以上作戰需求，T-250AH 則搭配優異水平對臥引擎，可滿足海軍飛行 6 小時的陸用型和艦載型作戰需求。

國防部軍用商規 6 款無人機標案於去年 12 月公告，整體標案金額近 70 億元，雷虎宣示，將全力爭取上述無人機全部標案，做好量產準備，計劃 5 月 20 日前向國防部提交相關申請。