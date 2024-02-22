〈房產〉屏東三大購屋熱區出爐 潮州房價漲近5成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-22 10:30

內政部日前公布 2023 年第三季全國房貸負擔率，屏東縣房貸負擔率為 29.79%，為全國僅存負擔率低於 3 成的縣市之一。根據房仲業者統計，2023 年屏東縣房市交易仍以透天住宅為大宗，而透天熱門購屋區，分別由屏東市、潮州鎮及內埔鄉分居前三名。

同時，觀察三大熱區近五年房價表現均呈上揚，其中，屏東市透天平均鑑估總價從 2019 年的 668 萬元，2023 年上揚至 953 萬元，漲幅約 4 成，潮州鎮漲勢最兇，從 724 萬元漲破逾千萬，2023 年透天平均總價為 1070 萬元，漲幅近 5 成，漲勢雖明顯，不過有天有地的透天宅，平均千萬元還是有的找，國境之南儼然為南台灣購屋天堂。

台灣房屋潮州富山加盟店店東邱璿樺表示，目前屏東市屋齡 20 年左右的中古透天，總價約在 1200 萬元上下，房價與新大樓差不多，然而相同價格下，多數長輩購屋，仍會偏好選擇有天有地的透天宅，加上屏東早期建物類型以透天為大宗，目前市場上流通物件仍以透天為主流。

邱璿樺指出，屏東縣近年建設利多齊發，包括屏東火車站高架化、高鐵南延六塊厝車站、高雄榮總屏東分院興建等，紅利挹注推動房市買氣爆發，包括像屏東市、潮州、內埔等熱區更是推案不斷，帶動人口移入，房市價量雙雙上揚。而潮州鎮具地理優勢，因鄰近 88 快速道路，能快速接往高雄、墾丁及台東地區，為南來北往的中繼站，近期亦有日式園區、老街活化議題帶動商圈發展，整體生活機能成熟、交通便利，除了在地自住，更吸引不少外地客投資置產，以目前潮州市區透天總價千萬元有找，多為屋齡 30-40 年的老透天，中古車墅總價約在 1200-1300 萬元，新穎車墅總價則要 1800 萬元起跳，除了透天宅，潮州大樓推案每坪更已開價 3 字頭，挑戰潮州房價天花板。

屏東購屋比例雖以透天宅居多，不過相比 2019 年，近五年來屏東透天住宅與集合式住宅交易比例，已從 7：3 轉變為 6：4，透天購屋比例減少，反而偏好集合式住宅的購屋族增加了約 1 成。