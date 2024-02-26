〈房產〉高雄市左營區福山里登全台最大里 人口紅利加溫房市

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-26 13:07

根據六都及新竹縣市民政局 2024 年 1 月最新人口資料，全台人口最大里，由人口數達 4.52 萬人的高雄市左營區福山里再度蟬連，單一個里人口數比全台 6 成以上的鄉鎮市區還多，也讓該里里長榮登全台最「大」里長。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄左營區福山里一個里內就有 80 個鄰，是全國鄰數最多的里，光福山里單一里的人口數，甚至已超越前金區、鹽埕區等行政區，里內範圍涵蓋左營高鐵特區及榮總生活圈， 具備醫院、百貨機能，鄰近熱鬧的巨蛋商圈，整體生活機能發展成熟、學區完整。

同時，福山里還擁有高鐵、捷運、台鐵及國道機能交通便利性高，房價略比巨蛋商圈來的親民，成為高雄主要購屋熱區之一，尤以左營高鐵特區，持續為建商推案重鎮，中古、新屋各類物件供給多元、房市供需旺盛，推升住宅與人口密度。該里從 2011 年下半年人口數就正式突破 4 萬人，10 多年來持續攀升，里內戶數達 1.8 萬戶同樣居全市之冠。

觀察其他各都人口最多的里，新北市為林口區南勢里 3.23 萬人，居七都亞軍。台北市第一里為中正區南福里 1.21 萬人；桃園市最大里是龜山區樂善里的 1.51 萬人；台中市為北屯區廍子里 2.51 萬人；台南市為仁德區後壁里 1.11 萬人；新竹縣市則由竹北市東平里 1.95 萬人勝出。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，除了台北市之外，各大都會區的人口第一名大里，都屬於「成熟新市區」，包括林口新市鎮的南勢里、台中廍子重劃區的廍子里、竹北高鐵特區的東平里，以及桃園 A7 重劃區的樂善里，均為近 20 年快速發展的新興區段，市容較老舊市區整齊，且如今生活機能已逐漸到位，發展趨於成熟；加上近年推案眾多、建設題材豐富，房價又比舊市區親民，因 而吸引大量民眾移居，成為都會區人口最興旺的熱門居住地，房市也受剛性需求帶動，價量穩定成長。