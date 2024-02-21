〈房產〉統計：松山區房價3年漲逾1成 成台北唯一雙位數漲幅區域

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-21 18:03

2021 年經濟前景看好，房市動能熱絡，而 2022 年隨著央行利率走高、房市政策出籠，市場氛圍也轉趨保守，但房價依舊持穩未跌，並延續漲勢至 2023 年。房仲業者根據實價登錄，觀察近三年房市，整理出雙北行政區均價增幅前五名。其中，由松山區以漲幅 10.1% 奪下台北市房價漲幅冠軍，新北市則由三峽區以漲幅 18.1% 名列第一。

在此次統計中，松山區三年漲幅 10.1%，成為台北市漲最多的行政區。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，松山區一直是北市的精華區域，區域內不僅基礎建設完善、生活機能佳，交通方面擁有松山新店線與文湖線雙捷運優勢，此外，還有敦化國中小、民生國小、介壽國中等明星學區優勢，吸引不少換屋、置產族群進駐，加上區域內釋出案件相對較少，住宅產品可謂是炙手可熱。

台北市松山區 2023 年全年成交量達 757 件，平均單價也從 2021 年的 78.4 萬到 2023 年的 86.3 萬，雙位數漲幅居台北市之冠。

緊追在後的內湖區漲幅 7.7%，陳金萍分析，內湖區整體環境清幽，生活機能完善，而區內的內湖科技園區也囊括了各大科技公司總部，帶來大量就業機會，促使該區房市購屋需求穩定，內湖區 2023 年交易量達 1,174 件，等於平均一天成交 3 件，是本次排行中台北市最熱銷的區域，均價也從 60.7 萬升至 65.4 萬元，價量表現俱佳。

新北三峽區近三年漲幅高達 18.1%，成為新北市房價漲幅第一名。陳金萍表示，北大特區發展已臻成熟，一直是不少首購或換屋族群考慮購屋的區域，加上正在建設中的捷運三鶯線，未來可以直接連接板南線、桃園機場捷運，對於當地交通大大加分，也充分反映在房價漲幅上。若再觀察漲幅前五名的行政區中，前四名都坐落於新北蛋白區，漲幅均超過 16%，由 2021 年的「2 字頭」房價漲到 2023 年的「3 字頭」，但在比價效應下，吸引有購屋預算考量的首購族外溢到蛋白區購屋，讓新北蛋白區漲贏蛋黃區。