〈房產〉全台預售屋房價漲幅TOP10 這縣市上漲16%打趴六都奪冠

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-26 09:45

市調機構統計近 2 年全台各縣市預售案房價漲幅，若由成交均價來看，前十名中六都及新竹僅占 3 席，分別為台北、台中及新竹市，房價年漲 8-13%，但漲幅居冠的基隆市，去年預售屋成交行情每坪為 32.5 萬，較上一年同期漲幅高達 16.6%。

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案分析，近年房市利空不斷，但始終打不到房價痛點，而六都及新竹縣市以外的縣市因價格基期低，加上擁有建設利多等話題，具備一定開發潛力，陸續有銀彈充足的外地建商攻城掠地，全台推案更因此進入戰國時代，不再有地域限制分別，在這樣的情形下，各縣市預售價格紛紛起漲，帶動當地房價一路向前衝。

以漲幅居冠的基隆市來看，雖然目前基捷、輕軌等題材還是「只聞樓梯響」，但因地理貼近雙北且仍有國道、鐵路等交通支撐，再搭配較汐止及內湖等地更為親民價位，近年陸續吸引如興富發等建商在此開案。而去年漲勢會如此有感，主要是因「金富康馥御」、「海揚 V1」等預售案交易所致，據實價登錄顯示，目前兩社區行情均已定錨在 4、5 字頭區域高點，倘若未來建設議題兌現，房價估計將更上一層樓。

排名第 2 名的台北市房價則是高還要更高，即便房價已衝破百萬大關，仍是持續成長，主因便是去年在松山、東區等地有單價 200 萬元俱樂部的豪宅案「勤美璞真城仰」、「鑄慕」進場領漲，且小坪數建案像「植建築」亦有單坪 150 萬以上交易紀錄，輸送源源不絕的創價動能。至於宜蘭、花蓮及台東等地，分別位居第 3、4、6 名，然而當地長期以來房市話題有限，又缺乏重劃區腹地支撐，新案多集中在市區，推案主力也以在地建商為主。

據了解，當地近年陸續有外地建商挾著銀彈叩關，如台東去年就有達永建設推出的「達永吾南室」，寶佳集團旗下的佳友建設在宜蘭推出「謙和」、「謙王」等案，更將當地價位一舉拱上 4 字頭。此外，花蓮也有新個案，根據實價登錄所揭露去年最高單價預售案，每坪行情已直逼 40 萬，刷新當地紀錄，目前當地預售案除了平均開價每坪已上看 3 字頭外，總價更是突破天際，想用總價千萬元買到電梯大樓 2、3 房產品難度相當高。

至於第 7 名的屏東縣，雖然過往居住型態多屬透天宅，但隨著房價攀高，集合式住宅也漸漸打開買氣。近年除了有上市建商愛山林在屏東市推出的造鎮案「甲山林花園帝寶」外，去年也有在地起家、近年逐步向外擴展的中洲建設所推出的「中洲向山學」，根據實登顯示，目前預售屋行情最高都已站穩 3 字頭，成交均價也由每坪 22 萬元上漲至 24 萬元，年漲幅達近 1 成。