〈ESG大趨勢〉蛋黃區「富邦藝庭」成全台身價最高的中小坪數指標
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-23 19:16
隨著 ESG 的全球浪潮席捲而來，富邦建設去年第四季在台北市忠孝復興推案「富邦藝庭」，將成為另一幢台北少數鑽石級綠建築住宅大樓，富邦建設此一總銷 47 億元的個案，每戶總價在 5000 萬元到 1 億元，並已銷售 6 成以上，預計 2026 年 10 月取得使用執照。
企業辦大樓目前多傾向進駐含 ESG 元素的級建築，以符合國際間潮流，而在住宅大樓也越來越重視 ESG 的規範，富邦建設投資事業處理協理黃兆煜指出，富邦建設投資開發的建案多爲黃金級以上的綠建築，而對「富邦藝庭」更以高規格採用鑽石級綠建築標準。
同時，「富邦藝庭」建案更結合「鑽石級綠建築」標準與「UL2799」永續循環國際認證。
「富邦藝庭」將在台北市蛋黃區興建一座地下 5 層、地上 27 層的住商複合大樓，16 樓以上為住宅層，提供 25、35、42 坪的多樣房型，經實價登錄 26 戶，每坪的成交單價在 200 萬元以上，等於每戶 總價在 5000 萬元到 1 億元，也成為全台身價最高的中小坪數指標建案。
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