〈ESG大趨勢〉蛋黃區「富邦藝庭」成全台身價最高的中小坪數指標

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-23 19:16

隨著 ESG 的全球浪潮席捲而來，富邦建設去年第四季在台北市忠孝復興推案「富邦藝庭」，將成為另一幢台北少數鑽石級綠建築住宅大樓，富邦建設此一總銷 47 億元的個案，每戶總價在 5000 萬元到 1 億元，並已銷售 6 成以上，預計 2026 年 10 月取得使用執照。

企業辦大樓目前多傾向進駐含 ESG 元素的級建築，以符合國際間潮流，而在住宅大樓也越來越重視 ESG 的規範，富邦建設投資事業處理協理黃兆煜指出，富邦建設投資開發的建案多爲黃金級以上的綠建築，而對「富邦藝庭」更以高規格採用鑽石級綠建築標準。

同時，「富邦藝庭」建案更結合「鑽石級綠建築」標準與「UL2799」永續循環國際認證。