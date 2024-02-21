〈房產〉總統大選干擾輕微 近2月北市億元宅交易達22筆

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-21 12:17

平均地權條例修正對私法人購屋採許可制後，對於北市豪宅市場交易產生影響，不過市場逐漸適應新制改變，統計選舉期間即使有選統大選的不確定因素干擾，但北市億元以上豪宅仍出現 22 筆交易，反映市場並不太擔心總統大選的不確定因素。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常金字塔頂端買方對於景氣與情勢變化最為敏感，近 2 月億元豪宅市場交出不錯的成績單，也反映這類族群對於房市後市並不悲觀，且即使平均地權條例限制私法人購屋採許可制，但並非完全限制不能購入，時間久了市場也會找出可行的方案。

根據近兩期北市實價周報資料顯示，去年 12 月與今年 1 月目前已揭露的實價紀錄，共有 22 筆的億元交易紀錄，包括預售案的國賓皇琚、敦仰、富邦藝樹、宏國大道城 B 棟都有預售實價揭露，成交單價最高的是 One Park Taipei 信義聯勤，在今年 1 月總統大選後交易，每坪成交單價 279 萬元，成交總價 4.2 億元，次高則是敦化北路豪宅的敦仰案，今年 1 月交易每坪 226 萬元，總價 2.7 億元，億元豪宅交易則是國賓皇琚交易較多，去年 12 月底成交揭露 3 件，總價 2.3~2.8 億元，單價每坪 207-216 萬元。