AI帶動全球股市創新高 但投資人仍難擺脫憂懼

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-23 21:23

由於人工智慧 (AI) 的狂熱提振了風險情緒和經濟恢復成長的希望，全球股市本周創下歷史新高。但部分投資人敦促謹慎行事，認為高科技估值可能會讓漲勢面臨風險。

管理約 1.85 兆美元的資產的財富管理公司安聯集團 (Allianz) 執行長貝特 (Oliver Bäte) 表示，這種情況「看來非常危險」，「我們對科技業的一些估值非常小心。」

根據 LSEG 的數據，來自歐洲的最新財報獲利以及輝達在美國豐厚財報的溢出效應，推動泛歐股指周四 (22 日) 升至 495.1 點，超過 2022 年 1 月創下的 494.35 點的歷史紀錄。德國 DAX 指數和法國 CAC 指數也創下歷史新高。

在亞太地區，日本日經 225 指數周四收在 39098.68 點的歷史新高，超過 1989 年創下的 38915.87 點的歷史紀錄。

同時，人們對 AI 創新的炒作不斷升溫，並預期它可能為疲軟的全球經濟帶來提振。

輝達的全年業績顯示，由於 AI 晶片需求飆升，營收猛增 265%，該公司股價周四收盤上漲 16%。使市值增加了 2760 億美元，是史上任一公的最大單日漲幅。

渣打銀行執行長溫特斯 (Bill Winters) 表示，最近的行情顯示 AI「在各個方面都在行動創新」，並表示渣打也從這項技術中受惠「巨大」。該銀行稅前獲利成長 18%，並在周五 (23 日) 發布的全年財報中宣布 10 億美元的股票回購計劃。

然而，Kepler Cheuvreux 經濟和跨資產策略副主管費瑞拉 (Philippe Ferreira) 對 AI 炒作將繼續推動市場走高多久提出了疑問。

他表示：「這一年整個 AI 主題很可能會在企業層面上得到現實檢驗。」「正如我們所見，AI 交易可能還有更多發展空間，但它似乎正在接近重要的技術水平，可能會出現一些獲利回吐。」

本周投資人紛紛買進美國成長型和科技股，推動道瓊指數和標普 500 指數走高。以科技股為主的那斯達克指數也創下 2023 年 2 月以來的最佳單日走勢，周四收盤上漲 2.96%，收在 16041 點。

對於費瑞拉來說，「那指的 18300 點和 3 月初可能是一些重大整合之前的關鍵退出水平。」「基本面催化劑並不缺乏，重要的清算可能即將到來。」

對安聯的貝特來說，科技及其他領域仍存在一些風險，「如果我個人投資科技，這是個好主意。但作為機構投資者，就需要小心一點。」