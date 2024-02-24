〈美股盤後〉輝達市值短暫突破2兆美元 道瓊標普續登新高 贏得勝利周
鉅亨網編譯羅昀玫 2024-02-24 06:00
隨著輝達漲勢降溫，削弱整體科技股氣焰，美股主指週五 (23 日) 漲跌互見， 道瓊和標普指數續登歷史新高。輝達市值盤中短暫首次突破 2 兆美元，成為半導體產業史上第一家市值達此門檻的企業。
此外，美國降息的可能性也重新回到市場的視野中。聯準會將於 3 月 19 和 20 日舉行下一次 FOMC 貨幣政策會議，強勁成長和通膨尚未放緩至聯準會 2% 的目標，多位聯準會官員強調降息即將到來，但不會很快。
紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 指出，聯準會將在「今年稍後」降息，儘管 1 月份通膨和勞動力市場數據強於預期。根據一個月的數據，威廉斯對經濟的總體看法基本上沒有改變，但他指出，通膨向聯準會 2% 目標邁進的進程可能有些坎坷。
高盛、瑞銀及摩根士丹利等華爾街投行普遍預料聯準會 6 月開始降息。CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測 6 月降息的可能性是 53%。
歐洲央行總裁拉加德表示，去年第四季薪資增長數據相對溫和，令人鼓舞，但還不足以讓歐洲央行確信戰勝通膨。她指出 5 月公布的今年第一季協商薪資數據對歐洲央行尤為重要。
地緣政治方面，俄羅斯反對派人士納瓦尼猝死於北極黑獄，美國總統拜登 22 日會見其遺孀尤利雅 (Yulia Navalnaya) 等家屬，美國 23 日計劃在俄羅斯侵略烏克蘭屆滿 2 週年當晚，對多達 500 多個涉俄目標實施制裁。
美股週五 (23 日) 主要指數表現：
持續更新...
- 存股訊號響起？下一步怎麼做？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇