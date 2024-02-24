〈美股盤後〉輝達市值短暫突破2兆美元 道瓊標普續登新高 贏得勝利周

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-02-24 06:00

隨著輝達漲勢降溫，削弱整體科技股氣焰，美股主指週五 (23 日) 漲跌互見， 道瓊和標普指數續登歷史新高。輝達市值盤中短暫首次突破 2 兆美元，成為半導體產業史上第一家市值達此門檻的企業。

人工智慧狂潮下，美股贏得勝利周。標普本週上漲 1.66%，那指週漲 1.4%。道瓊同期上漲 1.3%。

此外，美國降息的可能性也重新回到市場的視野中。聯準會將於 3 月 19 和 20 日舉行下一次 FOMC 貨幣政策會議，強勁成長和通膨尚未放緩至聯準會 2% 的目標，多位聯準會官員強調降息即將到來，但不會很快。

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 指出，聯準會將在「今年稍後」降息，儘管 1 月份通膨和勞動力市場數據強於預期。根據一個月的數據，威廉斯對經濟的總體看法基本上沒有改變，但他指出，通膨向聯準會 2% 目標邁進的進程可能有些坎坷。

高盛、瑞銀及摩根士丹利等華爾街投行普遍預料聯準會 6 月開始降息。CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測 6 月降息的可能性是 53%。

歐洲央行總裁拉加德表示，去年第四季薪資增長數據相對溫和，令人鼓舞，但還不足以讓歐洲央行確信戰勝通膨。她指出 5 月公布的今年第一季協商薪資數據對歐洲央行尤為重要。

地緣政治方面，俄羅斯反對派人士納瓦尼猝死於北極黑獄，美國總統拜登 22 日會見其遺孀尤利雅 (Yulia Navalnaya) 等家屬，美國 23 日計劃在俄羅斯侵略烏克蘭屆滿 2 週年當晚，對多達 500 多個涉俄目標實施制裁。

美股週五 (23 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 62.42 點，或 0.16%，收 39,131.53 點。

那斯達克指數下跌 44.8 點，或 0.28%，收 15,996.82 點。

標普 500 指數上漲 1.77 點，或 0.03%，收 5,088.8 點。

費城半導體指數下跌 52.33 點，或 1.12%，收 4,615.03 點。

NYSE FANG + 指數下跌 28.47 點，或 0.28%，收 10,003.80 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，公用事業漲幅最大，材料次之。能源領跌。(圖片：finviz)