高科技人力短缺 荷蘭祭出大學計畫 盼吸引南韓半導體人才

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-24 06:49

由 60 名來自南韓頂尖大學的學生組成的團隊，在荷蘭恩荷芬 (Eindhoven) 成立第一個「未來晶片學院」，以幫助荷蘭吸引外國半導體工程人才。

恩荷芬理工大學和荷蘭電腦晶片產業共同舉辦為期一周的講座與計畫，參與者包含半導體設備商艾司摩爾 (ASML)、ASM 國際，晶片商恩智浦(NXP) 以及比利時校際微電子研究中心(Interuniversity Microelectronics Centre, IMEC)。

上述計畫一共邀請來自三所南韓大學的學生，反映恩荷芬地區高科技人力短缺問題。該地區已是歐洲領先的科技中心之一。

地區發展機構 Brainport 指出，恩荷芬地區約 80 萬人口中，已僱用約 8 萬名高科技人力，且未來八年有望再創造 5 萬個高科技職位，其中一半將來自海外。

「未來晶片學院」計畫的推行適逢荷蘭右派政黨在大選中取得進展，以及荷蘭政府尋求減少移民之際。荷蘭大學的國際學生是重要的人才來源，但該國政府卻計劃限制國際學生入學，甚至強制用荷蘭語而非英文授課，同時取消對高科技移民的稅收抵免。

艾司摩爾執行長 Peter Wennink 和恩智浦荷蘭業務總監 Jean Schreurs 親自會見上述計畫的學生，並批評政府的政策目光短淺。