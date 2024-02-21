標普500指數AI股今年依舊夠嗆 但不僅科技七雄！

鉅亨網編譯許家華 2024-02-21 14:43

美國投資機構 Bespoke Investment Group 周二發布的報告指出，人工智慧 (AI) 股市熱潮並不獨厚美股標普 500 指數內的「科技七雄」。

Bespoke 指出，自 2022 年 11 月底第一代 ChatGPT 問世以來，與 AI 浪潮相關的「科技七雄」已平均上漲 45.3%，而標普 500 指數內剩餘 433 家非 AI 股同期僅上漲 9.2%。

Bespoke 指出，目前投資界主力仍集中在 AI 股，今年迄今標普 500 指數的 AI 股平均上漲 3.7%，而非 AI 股票上漲 1.1%。

雖然輝達周二大跌 4.35%，市值縮水 780 億美元，但根據 FactSet 數據，該股今年仍上漲 40% 以上。

截至周二，標普 500 指數的科技板塊 (含輝達) 今年迄今已漲逾 5%。

科技七雄中今年有 5 檔上漲，其中以輝達領漲，而蘋果和特斯拉迄今走跌。

雖然英特爾今年迄今走跌，但上述其餘 6 家今年迄今的漲幅均超過標普 500 指數。

然而，該公司追蹤數據顯示，上周五標普內 AI 相關的 67 檔 AI 股稍作歇息，平均下跌 1.3%，而「非 AI 股」僅下跌約 0.3%。