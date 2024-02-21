標普500指數AI股今年依舊夠嗆 但不僅科技七雄！
鉅亨網編譯許家華 2024-02-21 14:43
美國投資機構 Bespoke Investment Group 周二發布的報告指出，人工智慧 (AI) 股市熱潮並不獨厚美股標普 500 指數內的「科技七雄」。
Bespoke 指出，自 2022 年 11 月底第一代 ChatGPT 問世以來，與 AI 浪潮相關的「科技七雄」已平均上漲 45.3%，而標普 500 指數內剩餘 433 家非 AI 股同期僅上漲 9.2%。
周三美股收盤後將公布財報的輝達 (NVDA-US) 就站在這波 AI 熱潮頂端，其 1.7 兆美元以上的市值使其成為標普 500 指數中的頂級權重之一。去年標普 500 指數就是由「科技七雄」所推動。
Bespoke 指出，目前投資界主力仍集中在 AI 股，今年迄今標普 500 指數的 AI 股平均上漲 3.7%，而非 AI 股票上漲 1.1%。
雖然輝達周二大跌 4.35%，市值縮水 780 億美元，但根據 FactSet 數據，該股今年仍上漲 40% 以上。
截至周二，標普 500 指數的科技板塊 (含輝達) 今年迄今已漲逾 5%。
與此同時，根據 FactSet ，Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS-US) 今年迄今已上漲近 8%，遠勝同期上漲 4% 的標普 500 指數。該 ETF 持有科技七雄股份：微軟 (MSFT-US)、蘋果 (AAPL-US)、輝達、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta (META-US)、Alphabet (GOOGL-US)，以及特斯拉 (TSLA-US)。
科技七雄中今年有 5 檔上漲，其中以輝達領漲，而蘋果和特斯拉迄今走跌。
Bespoke 報告指出，除了科技七雄外，還有一些廣泛受矚目的大型 AI 股包括：超微 (AMD-US)、ServiceNow (NOW-US)、博通 (AVGO-US)、 Intuitive Surgical (ISRG-US)、Salesforce (CRM-US) 以及英特爾 (INTC-US) 等。
雖然英特爾今年迄今走跌，但上述其餘 6 家今年迄今的漲幅均超過標普 500 指數。
然而，該公司追蹤數據顯示，上周五標普內 AI 相關的 67 檔 AI 股稍作歇息，平均下跌 1.3%，而「非 AI 股」僅下跌約 0.3%。
美股投資人結束總統日連假後，周二返回市場，標普 500 下跌 0.6%，道指下跌 0.17%，以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌 0.92%。
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