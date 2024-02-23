中國限制股票淨賣出、禁止放空A股？證監會回應來了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-23 09:00

外媒披露中國監管機關限制主要機構投資者在開盤、收盤階段淨賣出股票、禁止機構透過股指期貨放空 A 股，對此中國證監會在周四（22 日）表示，近日滬深證券交易所依規對個別機構的異常交易行為採取監管措施，是履行交易監管職責，並非限制賣出。

證監會新聞發言人表示：「股市有漲有跌是規律，有買有賣是常態。監管部門對於正常的市場交易不干預，依法保障投資者公平自由交易的權利，對於擾亂市場交易秩序等違法違規行為，堅決依法依規予以打擊。」

證監會新聞發言人說，下一步，將指導滬深證券交易所和中國金融期貨交易所完善異常交易監管標準，依法依規打擊操縱市場、內幕交易等違法行為，切實維護市場正常交易秩序。

據《彭博》周三報導，熟悉內情人士表示，中國證券監管機關已把命令下達給主要資產管理公司和券商自營交易部門，證監會與證交所成立了一個工作小組，負責監控市場放空。

知情人士說，受禁令影響的公司在開盤後頭 30 分鐘和收盤前 30 分鐘內賣出的股票數量，不能超過買入的數量。

《彭博》指出，中國政府對主要機構投資者設限，能讓政府支持的基金更容易影響市場，尤其是大盤收盤水準。

與此同時，一些券商已被要求收回向客戶提供用於做空的股票貸款，當局還要求避險基金不要集中掛出賣單。