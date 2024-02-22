渣打估人行今年再降息20-30基點 人民幣下半年看升重回7

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-22 20:16

渣打銀行今 (22) 日舉行 2024 年全球經濟展望說明會，中國宏觀策略主管劉潔表示，中國經濟成長這兩年將經歷痛苦的調整期，預估今年約 4.8%，通膨則落在 1%；渣打認為，人民幣最大貶值壓力已經過去了，預估今年人行再降息 20-30 個基點，若美國聯準會下半年啟動降息，人民幣可望回升至 7 元兌 1 美元價位。

對於中國經濟展望，劉潔表示，今、明年會是一個經濟轉型較關鍵的時期，在轉型的過程中，中國經濟會經歷一個較大的痛苦調整期，由於舊的動能消散得較快，而新的動能上升速度卻沒這麼快，因此，我們預期在今年接下來的幾個季度，經濟成長率可能會在 4.5% 左右的水平。

劉潔說明，2024 年全球大選年，政策出現高度不確定性，卻是中國最適合推出改革的時機，二十大會議後，已將「安全」放到更重要的位置，不是說「發展」不重要，但是要在安全的前提下發展，產業也出現了重大轉變。

過去在增長至上的模型下，政府非常願意刺激房地產，但現在為了安全，由於全球供應鏈不穩定，要「本土化」所有東西的結果，就是造成資產及資源分配重新調整，從銀行每年新增貸款來看，過去房地產占最大宗，去年出現急速下滑，轉向工業、製造業，因此，預期房地產相關行業對經濟的拖累在短期內仍然比較大。

貨幣政策方面，劉潔表示，中國的貨幣政策方向確定性非常高了，今年就是要降低利率，預估再降 20 個基點，多的話可能達到 30 個基點，去年則是調降 25 個基點，至於 2025 年，中國可能還是處於一個降息的週期，但速度可能會放慢。相較於去年非常痛苦的降息，預期今年對於人行是更加舒服的一年。

劉潔指出，春節過後，通常購匯的壓力比較大，往年人民幣兌美元或一籃子貨幣都更容易貶值，因此，我們預估人民幣匯率可能第二季度會回到 7.3 到 7.35 左右的水平，不過，我們不認為人行會透過貶值的方式去強化出口競爭力，因為今年全球大選年，中國政局相對穩定，可望有更多政策出台，若再繼續讓人民幣貶值，恐容易引發貿易壁壘的可能。