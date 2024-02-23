美股重點新聞摘要2024年02月23日

鉅亨網新聞中心 2024-02-23 08:04

今日操盤前瞻

德國 Q4 GDP 修訂值、2 月 IFO 商業景氣指數

科技女股神痛失良機 ARKK 去年初來沒有持有輝達

有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 完美地錯過輝達驚人的漲勢，方舟旗下旗艦基金 ARKK 自 2023 年初以來就沒有持有這家人工智慧 (AI) 晶片領域的佼佼者。閱讀全文...

Fed 二把手：央行須謹慎推進降息政策 以免影響穩定物價目標

美國聯準會 (Fed) 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 周四 (22 日) 表示，Fed 需要警惕因通膨下降而過度降息，以免影響央行實現物價穩定的最終目標。閱讀全文...

美 2 月製造業 PMI 超預期升至 51.5 創 17 個月來新高

美國製造業活動以 2022 年 9 月以來最快速度擴張，主要是受到訂單強勁成長推動，同時也表明製造業正在擺脫長期以來的低迷。不過 2 月服務業擴張速度有所回落，這是自今年 1 月以來，製造業擴張速度首次超車服務業。閱讀全文...

ECB 會議紀錄：討論降息為時過早 今年通膨預期可能下調