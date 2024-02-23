〈紐約匯市〉美元指數觸三周低點後貶勢收斂 市場聚焦經濟數據

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-23 06:03

美元指數周四 (22 日) 走低，但脫離盤中觸及的三周低點，投資人正在等待新的經濟數據作為美元的催化劑，尋找聯準會 (Fed) 何時開始降息的線索。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.05%，至 103.96。其盤中一度跌至 103.43，為 2 月 2 日以來最低。

因強勁的經濟成長和黏性通膨導致交易員調降對 Fed 何時放寬貨幣政策的預期，美元今年出現反彈，不過在上周觸及三個月高點後，美元目前正處於盤整狀態。

道富全球市場 (State Street Global Markets) 資深宏觀策略師 Noel Dixon 表示：「由於美國經濟看起來相對強勁，與其他國家的差異可能會令美元受惠。不過，在近期表現強勢之後，一些美元多方顯然有些疲倦，為了讓美元有所突破，我們需要看到更多數據。」

即將在下周出爐的美國 1 月個人消費支出物價指數 (PCE)，可能是下一個為 Fed 政策動向提供線索的重要數據。

Fed 日前公布 1 月貨幣政策會議紀錄顯示，多數決策官員都表達隊過早降息的擔憂。Fed 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 周四表示，他將在評估一系列經濟指標後，才決定是否是時候降息，而非專注在單一指標。

周四數據顯示，美國上周初領失業金人數意外下滑，2 月商業活動則出現降溫，投入品支付價格指標跌至近三年半來最低。另一方面，1 月成屋銷售年增 3.1%，經季節性調整後為 400 萬套，是去年 8 月以來最高水平。

Dixon 指出，美元也可能受到加拿大、澳洲在內等國家經濟疲軟支撐，因為這可能導致這些國家央行比 Fed 更早降息。

周二 (20 日) 數據顯示，加拿大 1 月通膨年增率放緩幅度超出預期，上周數據也顯示澳洲 1 月勞動力市場意外疲軟，失業率攀升至兩年高位。

歐元盤中升至三周高點，隨後漲勢收斂，截稿前微升 0.04% 至 1.0822 美元。周四調查顯示 2 月歐元區商業活動低迷程度有所緩解，反映復甦跡象。

在公布英國商業活動優於預期，服務業表現強勢後，英鎊也一度觸及三周高點，截稿前升近 0.2% 至 1.2659 美元。

美元兌日元上漲 0.17% 至 150.53 日元，目前略低於 2 月 3 日觸及的三個月高點。若日元持續走軟，交易員將關注日本央行和財務省是否有干預跡象。

日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 周四表示，政府對外匯匯率沒有防線，但由於日元兌美元近期走軟，有必要監控市場波動情況。

截至台灣時間周五 (23 日) 約 6:00 價格: