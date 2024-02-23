ECB會議紀錄：討論降息為時過早 今年通膨預期可能下調

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-23 03:00

歐洲央行 (ECB) 周四 (22 日) 公布 1 月貨幣政策會議紀要，內容顯示 ECB 管委會普遍認為現在討論降息為時過早，而過早降息的風險被視為是更大的危險，交易員下調 ECB 的降息幅度至 100 個基點以下。

ECB 上月底連續第三次停止升息，將主要再融資利率、存款機制利率、邊際貸款利率維持在 4.5%，4% 以及 4.75% 的歷史高點。

ECB 總裁拉加德仍強調討論降息為時過早，但承認通膨取得進展，並表示此前上漲的薪資增速走穩，暗示需要觀察薪資增速以及 3 月 ECB 經濟預測，替開啟降息周期埋下伏筆。

最新公布的會議紀錄顯示，ECB 再次強調現在討論降息為時過早，過早降息的危險超過太晚降息。確認需要在抗通膨取得進一步進展，3 月對 2024 年的通膨預測可能會下調。

會議紀錄寫到：「經濟活動和通膨的最新進展與目前貨幣政策立場一致，若過早放鬆金融市場會阻礙通膨及時回歸目標水準。」

與此同時，近期歐元區的經濟數據以及 ECB 多位官員給市場「潑冷水」，都已迫使投資人重新審視 ECB 的降息幅度。

掉期合約顯示，目前市場預估今 ECB 只會降息不到四次而且每次調降幅度為 1 碼 (25 個基點)，而去年 12 月的降息預測多達七次。貨幣市場反映的首次降息發生在 4 月份的機率降至僅 30%，6 月更有可能是首次行動時間。

儘管整體通膨正在朝著 ECB 的 2% 通膨目標邁進，這一路徑仍存在相當大的不確定性，成員普遍認為討論降息為時過早，確認需要在通膨降溫進程中取得進一步進展，過早降息比過晚降息帶來的風險更大。