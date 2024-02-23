法巴財管：停止升息半年內 美股將反彈13% 看好三大類股

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-23 12:46

隨著聯準會傾向在 2024 年降息 75 個基點，有望支持美股短期表現。法國巴黎銀行財富管理預期，CPI 將從 2023 年的 4.2% 降至 2024 年的 2.4%，根據經驗，停止升息後的 6 個月內，美股會反彈近 13%，建議今年投資人增持能源、材料和醫療等類股。

邁入 2024 年，儘管大部分做空部位似已收復失地，法巴財富管理仍預期在寬鬆的金融環境和市場預期 Fed 進入降息循環下，目前的股市反彈趨勢仍獲得一些支持。從估值來看，標普 500 指數去年 12 月中的前瞻本益比為 19 倍，與過去 10 年的歷史平均本益比相比有接近 + 1 個標準差。雖然股市估值可能在短期內維持高點，若預期美國通膨和經濟成長放緩，股市也許會進一步向下修正，再加上從 2024 年春季起針對美國大選出現更多消息，選舉的不確定性亦可能對政策變動較為敏感的產業帶來波動性。

法巴財富管理預期，儘管消費者物價指數（CPI）通膨預期從 2023 年的 4.2% 降至 2024 年的 2.4%，2024 年美國國內生產毛額（GDP） 成長率為 0.7%，相較於 2023 年的 2.4% 有所放緩。基本預測情境為美國經濟將在 2024 年上半年出現放緩，但在很大程度上仍對企業營收有利。目前市場一致預期 2024 年營收成長約為 11%，相對 2023 年的 1.9% 似乎相當樂觀，但仍要留意 2024 年上半年經濟放緩的程度，是否會過於溫和而帶來的風險。

有鑑於各指數成長前景較為有限，法巴財富管理預期 2024 年市場輪動增加，意味在選股時需要更為謹慎。選股的主要考量應聚焦在企業體質和營收的韌性上，這些選股應受惠於多年成長主題，例如生成式人工智慧（AI）開發的獲利、在多極世界中的生產回流趨勢，以及對健康和肥胖管理的需求增加。

美股前景取決於 2024 年美國經濟放緩的程度，而放緩程度將隨著今年的展開逐漸變得清晰。法巴財富管理目前預期聯準會將於 2024 年 6 月降息 ，在經濟衰退溫和且失業率輕微上升的環境下，降息對企業獲利的衝擊有限。

根據法巴財富管理的投資團隊觀察，歷史上在聯準會暫停升息後的六個月內，美股會反彈上漲接近 13%，而熊市調整通常在聯準會首次降息後接近一個月開始。雖然歷史並不能完全反映未來，但這意味投資人現在應持續投資，並且密切留意 2024 年下半年市場不確定性可能大增的情況。

上述背景為新增部位提供戰術及增持機會。板塊方面，法巴財富管理維持對大部分股票板塊「中性」看法，並建議增持能源、材料和醫療股份，以加強投資組合的防禦性。就投資影響而言，投資人應小心留意核心資產配置及分散投資組合持有部位。

雖然美國大選於 2024 年底才舉行，但法國巴黎銀行財富管理預期，當確認兩位候選人以及其政黨制定主要政策後， 投資人最早可能在 2024 年第二季度開始增加對市場的關注。

儘管國會的結構限制可能會在立法提案通過之前，已就提案作出重大的修訂，但這些關注將會對於政策變動較為敏感的產業增加波動。與此同時，法巴財富管理認為投資人應根據選舉結果來密切關注現有政策的潛在變化，建議關注的領域包含人工智慧監管、能源許可、貿易和稅收政策。