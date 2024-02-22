抖音電商啟動低價策略 今年目標交易額人民幣逾3兆

鉅亨網新聞中心 2024-02-22 15:30

抖音電商曾在 2023 年積極引入白牌與中小商家，但當時它們主要集中在以商城為主的貨架場。一位接近抖音電商人士透露，新的一年，抖音電商的低價策略要擴展至內容場：商城與短影片將積極推薦低價商品，直播間則繼續承載以品牌為主的高客單價商品。

在此基礎上，抖音電商定下全年人民幣超過 3 兆元的總成交額（GMV）目標。去年抖音電商的總成交額在 2.2 兆元左右。相較下，拼多多已超過 4 兆元。

上述抖音電商人士說，直到 2023 年初，抖音電商還會把自己和阿里巴巴放在一起對比，但現在 「內部更多在對標拼多多」。

過去一年，抖音電商對標拼多多，定向引入大量低價爆款商品，並招募大批產業帶服務商，希望借他們之力找到更多中小商家來抖音賣貨。去年 2 月底，抖音電商啟動 「0 元入駐」 活動，允許商家在不繳納保證金的情況下在平台試運營，降低商家進入抖音的門檻。

同年 5 月，抖音電商商家運營部門又調整組織架構，成立 A、B 兩個組別，A 組負責品牌商家，B 組負責非品牌商家營運。

抖音電商的快速生長已經引起競爭對手警惕。

阿里巴巴淘天集團在 2024 年初已將抖音電商列為了頭號競爭對手。淘天高層也在內部警示團隊要有危機感，他們以各平台包裹量為例，指出淘寶不僅被拼多多超越，第三名也逐漸逼近。這個第三名正是抖音電商。