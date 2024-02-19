美10年債殖利率再攀4.3% 法人：入手金融債ETF良機浮現

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-19 10:00

聯準會結束升息循環，美國就業市場平穩，通膨下滑速度回緩，市場預期聯準會降息時間延後，且降息幅度收斂，根據 Bloomberg 資料，美國 10 年期公債殖利率再攀升至 4.31% (至 2 月 16 日止)，第一金美國 10+ 金融債 (00834B-TW) 經理人高若慈指出，金融債 ETF 收益水準同步攀升，由於市場仍對於未來半年降息預期濃厚，殖利率有向下空間，也提供現在進場投資佈局金融債較佳時機。

高若慈說明，從近期美國各天期公債殖利率水準，及長短債負利差收斂的情形觀察，聯準會升息循環已到終點，且債市持續修正的空間不大，不過，區間波動的壓力仍在，金融債殖利率的變化，可以參考美國 10 年期公債走勢，當美國 10 年期出現區間較大彈升，降息啟動前，建議殖利率在 4% 以上時，不妨採取相對積極投資態度。

降息趨勢確立，主要金融機構債券、大型企業債券等，投資收益率維持高檔，高若慈表示，穩健收息型投資人，買進投資級債券、金融債券，仍具備收息優勢，投資評級較高、收益持穩，未來一旦啟動降息政策，還可望帶動資本利得空間，目前參與投資級債券、金融債券投資，提供長期型投資人較佳投資利基。

第一金美國 10+ 金融債 ETF 主要追蹤彭博美國 10 年期以上金融債券指數進行投資，主要投資標的為美國大型金融機構債券，如摩根大通、富國銀行、摩根史坦利、美國銀行，及花旗集團等，近期美債殖利率再度攀升來到 4.3%。