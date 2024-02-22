〈財報〉雖新冠疫苗銷售大減 莫德納上季意外獲利

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-22 20:09

莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 周四 (22 日) 公布了令人驚訝上季獲利，部分原因是遞延收入的推動，儘管該公司唯一商品化產品新冠疫苗的銷量下滑。

這個結果終結了這家生技公司和其他新冠疫苗製造商艱難的一年。隨著世界繼續擺脫疫情影響，並且對保護性注射和治療的依賴減少，這些公司的收入都大幅下降。

根據 LSEG 對分析師進行的調查，Moderna 第 4 季財報與華爾街預期比較如下：

每股獲利 55 美分。無法與分析師預期的 97 美分的損失比較。

營收 28.1 億美元，高於預期的 25 億美元

莫德納第 4 季淨利 2.17 億美元，合每股 55 美分。去年同期淨利為 14.7 億美元，合每股 3.61 美元。

該生技公司第 4 季銷售額為 28.1 億美元，其新冠疫苗銷售額較去年同期下降 43%。這主要是由於疫苗數量減少，但疫苗平均售價上漲部分抵消了這種影響。

值得注意的是，該公司該季認列 6 億美元的遞延收入，該收入與該公司與全球疫苗免疫聯盟 (Gavi) 的合作有關。Gavi 是一家非政府全球疫苗組織，負責協調全球疫苗分發計劃。

但莫德納財務長莫克 (Jamey Mock) 表示，遞延收入「不算是什麼事」，而且並不是「真正超越獲利的最佳方式」。

他指出，莫德納對其低於預期的銷售成本感到更加興奮，這是該公司獲利高於部分分析師預期的主要原因之一。

第 4 季銷售成本為 9.29 億美元，全年銷售成本為 46.9 億美元。其中包括與該公司縮減新冠疫苗生產規模以及沖減未使用疫苗劑量相關的費用。

莫德納去年 11 月 預計今年銷售成本將達到 50 億美元。

莫克表示：「我們在第 4 季開始看到一些生產力成果，這就是我們感到高興的地方。」並補充說，全球疫苗和免疫聯盟的遞延收入「只是純粹的會計數據」。

話雖如此，遞延收入還是將莫德納全年新冠疫苗銷售額推升至 67 億美元，該公司於 1 月首度公布這個數字。該公司 2022 年收入為 180 億美元，預計 2024 年該疫苗的銷售額將進一步下降。

莫德納重申其 2024 年全年銷售財測約為 40 億美元。其中包括其呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗的收入，該疫苗可能會在 4 月獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 的批准。

莫克指出，該公司將在 2024 年繼續削減開支，其中全年研發費用預計為 45 億美元，低於 2023 年的 48 億美元。

隨著新產品的推出，莫德納預計 2025 年將恢復銷售成長，並在 2026 年實現收支平衡。該公司 2023 年全年虧損 47 億美元，而上年獲利為 84 億美元。

該公司目前有 45 種產品正在開發中，其中 9 種處於後期試驗階段。 其中包括針對新冠病毒和流感的組合疫苗，最快可能在 2025 年獲得批准。