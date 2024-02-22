Fed巴金：美國1月通膨報告超預期 提升決策難度

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-22 03:00

今年握有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票權、里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 周三 (21 日) 表示，1 月通膨數據顯示消費者物價和批發物價增速比預期快，讓聯準會 (Fed) 即將做出的利率決策複雜化。

巴金在接受 Sirius XM 採訪時表示，上周公布的報告「凸顯了我們在近期數據中面臨的挑戰」，通膨放緩依賴於商品價格下跌，而住房和服務通膨仍居高不下。儘管他表示不願「過於重視」1 月的數據，尤其是考慮到季節性測量問題，但「這絕對沒有讓事情變得更容易，這讓事情變得更加困難」。

他說：「你確實擔心，當商品價格通貨緊縮周期結束時，住房和服務價格將高於預期。」

巴金受訪時並未詳細說明當前利率可能需要維持多久。儘管他認為去年通膨下降和失業率持續走低是一個「顯著」的結果，但他表示現在說通膨「軟著陸」還為時過早。在軟著陸中，通膨下降不會引發痛苦的經濟衰退，也不會導致大量失業。他說：「我們還有很長的一段路要走，我們還沒到地面。」

1 月整體消費者物價指數 (CPI) 年增幅放緩，從去年 12 月的 3.4% 降至 3.1%，但剔除波動較大的食品和能源成分後，潛在的「核心」指標仍保持在 3.9% 不變；該月生產者物價指數 (PPI) 也超預期成長，就業和工資成長也強於預期。

這些數據是在 Fed 於 1 月 30 日至 31 日的貨幣政策會議之後公布的。該次會議上，官員們將基準隔夜利率維持在 7 月份設定的 5.25%-5.50% 區間不變，不過一旦他們對通膨「可持續地」回到 2% 的目標有了「更大的信心」，就替降息打開了大門。

Fed 最新會議記錄將於台灣時間周四 (22 日) 凌晨三點公布，市場將進一步解這些措辭的含義，以及各個決策者在降息時間點之間可能存在多大分歧。

Fed 主席鮑爾在上月政策會議後發表的言論幾乎排除在 3 月 19-20 日會議上降息的可能性。如果有人支持立即降息，則 1 月會議的紀要就會反映出這一點。