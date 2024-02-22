蘋果升級iMessage安全性 防範未來量子運算破解技術

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-22 00:00

根據多家外媒周三 (21 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 正在升級其 iMessage 應用程式的安全性，好抵禦下一個迫在眉睫的未來威脅：先進的量子運算破解技術。

蘋果表示，新的升級是「PQ3」新系統的一部分。這是一種更高級的加密類型，可以阻止來自量子電腦的攻擊，該類電腦仍是一種新興技術，其運算速度比一般電腦快得多。

新的安全協定 (security protocol) 已經被加到 iOS 17.4、iPadOS 17.4、macOS 17.4 和 watchOS 10.4 的測試版中，這些測試版將在未來幾周內向所有用戶推出。到今年年底，它將取代目前所有 iMessage 聊天的安全協定。

雖然駭客目前還沒有量子電腦，但他們可以進行所謂的「先竊取，後解密」(Harvest Now, Decrypt Later) 攻擊。這意味著他們今天竊取訊息數據，然後在未來使用更先進的電腦來破解加密。蘋果表示，其新系統旨在防止這種情況發生。

蘋果表示，PQ3「擁有世界上任何大規模訊息協定中最強大的安全特性」。該公司認為，這些防禦措施比即時通訊應用程式 Signal 更強大，後者長期以來一直被認為是加密通訊的黃金標準。

蘋果認為其新系統的安全等級為 3 級，而 Signal 則為 2 級。在蘋果看來，iMessage 先前的協定被評為一級，與 Meta Platforms(META-US) 的 WhatsApp 處於同一等級。根據蘋果對通訊應用程式安全性的分析，其他流行的通訊應用程式——如 Telegram、Skype、QQ 和微信——排名低於這一水準。