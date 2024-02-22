受惠於龐大的人工智慧 (AI) 支出，輝達 (NVDA-US) 周三 (21 日) 盤後公布上季營收和獲利雙雙超出預期，且營收較去年同期翻逾兩倍，創下紀錄新高。該公司看好本季將繼續迎來成長，並給出優於預期的營收展望，消息激勵盤後股價漲約 10%。