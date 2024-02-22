〈財報〉輝達上季營收猛增逾兩倍 本季看旺 盤後勁揚10%
鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-22 06:05
受惠於龐大的人工智慧 (AI) 支出，輝達 (NVDA-US) 周三 (21 日) 盤後公布上季營收和獲利雙雙超出預期，且營收較去年同期翻逾兩倍，創下紀錄新高。該公司看好本季將繼續迎來成長，並給出優於預期的營收展望，消息激勵盤後股價漲約 10%。
FY 2025 Q1 財測 v.s. LSEG 共識預期
- 營收：240 億美元 (±2%) v.s. 221.7 億美元
- (Non-GAAP) 毛利率：77%(±50 個基點)
FY 2024 Q4(截至 1/28) 財報關鍵數據 v.s. LSEG 共識預期
- 營收：221 億美元 (年增 265%) v.s. 206.2 億美元
- (Non-GAAP) 淨利：128.4 億美元 (年增 491%)
- (Non-GAAP)EPS：5.16 美元 (年增 486%) v.s. 4.64 美元
- (Non-GAAP) 毛利率：76.7%(去年同期為 66.1%)
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