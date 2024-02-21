美國通膨與就業仍熱 瑞銀延後Fed首次降息時間點至6月

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-21 20:04

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 周三 (21 日) 表示，目前預估美國聯準會 (Fed) 將於 6 月開始降息，從先前預估的 5 月往後推遲一個月。

儘管 Fed 過去連番升息，但美國經濟一直表現出「彈性」，這導致該券商推遲此前對 5 月至 6 月降息 1 碼 (25 個基點) 的預測。

瑞銀經濟學家在昨日的一份報告中表示「有鑑於就業人數和通膨的意外上升，我們現在預估 Fed 還要等上一段時間才會降息。」

近期數據顯示，美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 增速超預期，因租屋成本飆升、就業成長加速，而且薪資增幅為近兩年來最大。

瑞銀也預估，Fed 將在 2024 年降息 75 個基點，低於先前預期的 100 個基點。該行堅持認為，在 6 月的第一次降息之後，Fed 將每季降息一次。

路透調查的多數分析師認為，Fed 將在 6 月下調聯邦基金利率，並表示預測面臨的更大風險是首次降息時間比預期還晚，而非比預期早。