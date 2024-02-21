美國通膨與就業仍熱 瑞銀延後Fed首次降息時間點至6月
鉅亨網編譯段智恆 2024-02-21 20:04
瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 周三 (21 日) 表示，目前預估美國聯準會 (Fed) 將於 6 月開始降息，從先前預估的 5 月往後推遲一個月。
儘管 Fed 過去連番升息，但美國經濟一直表現出「彈性」，這導致該券商推遲此前對 5 月至 6 月降息 1 碼 (25 個基點) 的預測。
瑞銀經濟學家在昨日的一份報告中表示「有鑑於就業人數和通膨的意外上升，我們現在預估 Fed 還要等上一段時間才會降息。」
近期數據顯示，美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 增速超預期，因租屋成本飆升、就業成長加速，而且薪資增幅為近兩年來最大。
瑞銀也預估，Fed 將在 2024 年降息 75 個基點，低於先前預期的 100 個基點。該行堅持認為，在 6 月的第一次降息之後，Fed 將每季降息一次。
路透調查的多數分析師認為，Fed 將在 6 月下調聯邦基金利率，並表示預測面臨的更大風險是首次降息時間比預期還晚，而非比預期早。
自去年 9 月以來的路透調查都預測，Fed 首次降息將在今年年中左右出現。然而，市場已經從 3 月猜到 5 月，現在預估 6 月將是最有可能首次降息的時間
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