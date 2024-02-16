〈房產〉台積電擴廠中 新竹預售屋大漲6成新案直逼雙北價

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-16 11:27

台積電 (2330-TW) 股價開春創新高，同時，台積電 2 奈米廠設廠的竹科寶山二期基地，去年正式動工，隨著園區擴建，新竹預售屋價格也隨之走高，房仲業者根據實價資料，統計新竹地區近三年的預售屋房價，2023 年新竹縣市整體均價為 45 萬元，較 2021 年的 31.6 萬元上漲 42.6%。

其中新竹市的漲聲比新竹縣更宏亮，2023 年均價每坪 52.7 萬元，每坪足足比 2021 年高出 20.3 萬，大漲超過 6 成；新竹縣則從每坪 31.1 萬元漲到 42.3 萬元，漲幅也達 36%。

台灣房屋新竹北大直營店店長林祥智表示，竹科的寶山擴建基地雖位於新竹縣，但地理位置其實緊鄰新竹市，因此園區擴建對新竹市的帶動程度，較新竹縣更為明顯。

由於竹科新竹園區既有的土地利用趨近飽和，但就業員工數持續增加，廠商的擴廠需求強勁，使擴建基地的發展備受看好，周邊房市也在產業前景可期的拉抬下，價格水漲船高，以最靠近竹科的關埔重劃區來說，預售新案高價已直逼 8 字頭，價碼堪比雙北精華區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，新竹市預售屋價格大漲，主要有三個原因，主要是「竹科收入高」，當地預售屋買盤以竹科新貴為主，由於新竹園區為科技業的研發重鎮，單是台積電的全球研發中心，就匯聚數千名高階人才，高所得工程師的房價負擔能力也相當強勁，觀察去年新竹市預售屋交易，有將近 6 成的案件，成交單價逾 50 萬元，顯見買盤雄厚的「鈔能力」。

其次，「剛性需求旺」，根據官方統計，竹科新竹園區去年底已有 14.7 萬名就業員工，比 2021 年底增加近 8000 人，未來擴建園區完工，就業人口還可望持續成長，為區域房市挹注豐沛的剛性需求。

同時，「土地供給少」，林祥智表示，新竹市地狹人稠，可開發腹地有限，因此長期以來都供不應求，近年火車站、巨城百貨一帶的核心鬧區，甚至有建商投入都更、危老的行列，以爭取有限的優質土地來推案，而老屋重建的整合成本高，且地段精華，新案價碼均達 6、7 字頭水位，使新竹市的高價新案分佈擴散，並拉高整體房價水位。