〈房產〉租屋族辛苦您了 全台1月房租指數再創新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-16 14:48

根據主計總處統計顯示，今年 1 月房租指數再創新高，房租指數達 105.19，年增率達 2.14%，且連續 6 個月房租指數年增率逾 2%，顯示租金水準仍呈現緩漲趨勢，除了房租指數仍走揚外，居住類裡面的住宅維修費年增率達 3.47%，民眾在居住時的成本隨通膨而上揚。

統計顯示，物價統計內的居住類指數，1 月份年增 1.75%，主因住宅維修費、房租及電費分別上漲 3.47%、2.14% 及 1.30%，惟家庭耐久設備 (如冷暖氣等耐久家電) 跌 1.79%，抵銷部分漲幅。

這波租金指數從 2022 年 7 月起 CPI 房租年漲幅突破 2%，與近期整體 CPI 漲幅較大 (房東生活開銷成本提高)，以及住宅修繕費用攀高。這波租金持續走揚背後有許多原因，包括房價上揚後，新房子要求的租金價格較高，對於周邊中古屋也會產生租金比較效應，且通膨讓台幣越來越薄，也會反映在租金價格上。