〈房產〉全台餐飲業年營業額首破兆元 餐館店家增最多但也有不少壓力

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-16 17:09

依經濟部最新資料，2023 年餐飲業總營業額達到 1.02 兆元，是首次突破兆元大關，比 2022 年增加 18.8%。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，餐飲業是店面市場的主力業種之一，營業額提升雖然意味著產業回春，但近年因原物料大漲，加上店家得負擔外送平台等成本，餐飲業並不如外界想像風光。

在 2023 年，全台餐飲業總營業額 1.02 兆元中，餐館類首次突破 8000 億元大關，飲料店連續第二年突破 1000 億元大關，外燴與團膳承包業也穩定成長。

由這份資料來看，全餐飲業總營業額達 1 兆 278.9 億元，年成長 18.8%，餐館類總營業額為 8617.3 億元，年成長 19.1%， 外燴與團膳承包業總營業額 466.3 億元，成長 46.3%，幅度最大，飲料店為 1195.3 億元，成長 8.6%，似已進入穩定期。不過，徐佳馨分析，雖然總營業額成長，但競爭更為激烈。

根據經濟部截至 11 月份的餐飲業店數統計，餐館類與前一年同期相比，從 12.4 萬增加至 13.8 萬家，量增超過一成，飲料店從 28140 家增加至 28526 家，增幅達 1.4%，外燴與團膳承包業增幅最少，僅從 2202 家增加至 2211 家，達 0.4%，顯見在一片榮景下，內外在環境的經營壓力不容小覷。