17LIVE與綠界民事調解破局 將訴請法院審理

此事件源於，17LIVE 自 2019 年起與綠界合作，多年來透過第三方金流服務，向用戶收取點數交易款項，但 17LIVE 於 2023 年 7 月核對帳務，驚覺過往一年竟有多達 441 筆交易已提供消費者點數或服務，卻沒收到綠界給付代收款，對此，綠界以「駭客入侵」為由，拒絕賠償藝啟損失，因此，17LIVE 向法院提起告訴並要求綠界給付共 1300 萬 3200 元代收款項。