17LIVE與綠界民事調解破局 將訴請法院審理
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-20 13:06
17LIVE(藝啟股份有限公司) 今 (20) 日發布聲明稿指出，與綠界 (6763-TW) 民事調解破局，雙方認知落差過大，將交由法庭審理，釐清爭議；17LIVE 指出，綠界不顧商譽，十分遺憾，在調解失敗後將訴請法院審理，盼法院還原真相。
17LIVE 與綠界於 2 月 16 日進行第二次調解庭，但調解無法成立。
此事件源於，17LIVE 自 2019 年起與綠界合作，多年來透過第三方金流服務，向用戶收取點數交易款項，但 17LIVE 於 2023 年 7 月核對帳務，驚覺過往一年竟有多達 441 筆交易已提供消費者點數或服務，卻沒收到綠界給付代收款，對此，綠界以「駭客入侵」為由，拒絕賠償藝啟損失，因此，17LIVE 向法院提起告訴並要求綠界給付共 1300 萬 3200 元代收款項。
17LIVE 說明，17LIVE 後台接收到綠界發送的 400 多筆「交易成功」訊息，和綠界系統後台「交易失敗」出現兩種截然不同結果，此均同樣由綠界自己的系統後台存檔與產出，實在無法理解。
17LIVE 認為，綠界解釋系統後台呈現迥然不同的結果，不僅說不出原因，在雙方初步對帳時，綠界工程師表示為遭駭客入侵竄改，後又於發布公開重大訊息時改口非駭客入侵，為其二疑慮。
17LIVE 更直指，綠界長達一年以上對相關狀況完全不知情，推給客戶對帳失誤。
在雙方認知差異巨大下，17LIVE 將交由法庭審理，盼釐清爭議。
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