上曜集團在台南再推新建案 總銷16億元

上曜 ( 1316-TW )) 繼在台南火車站附近推出「琉星」後獲良好的銷售表現外，近期旗下子公司「斐成開發」也於 2024 年推出新作「城之樹」，為地上 15 樓、地下 3 層，採 21-32 坪、2-3 房全平車規劃，總戶數 94 戶，上曜董事長張佑銘估計「城之樹」案的總銷約 16 億元。

上曜表示，台南市中心土地開發已近飽和，鮮少有土地及新案釋出，且觀察中西區 2023 年 11 月住宅價格指數表現較 10 月及 2022 年同期分別上漲 1.15%、7.91%，可見當地房市仍維持穩定的居住需求，此次推出的「城之樹」相當難得，因坐落在台南真正的市中心－台南火車站前，緊鄰台南轉運站、新光三越、大遠百、好市多等商圈，除了享市區豐富機能與多元建設發展外，在建築規劃與選品採用上，上曜貫徹集團的品質堅持，不只使用全球經典建材更升級多項豪華養生配備。