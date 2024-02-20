【選股策略】法說會前主力偷偷布局，營收成長的股票如何篩選

鉅亨研報 2024-02-20 15:31

一、策略邏輯

法說會、股東會、除權息以及營收公布都是容易造成股價有大波動的時間點，依規定上市公司每年至少要在境內辦理 1 次法說會，包含企業自行辦理或是受邀参與皆可，透過法說會說明公司的業績與財務預測。今天將為大家介紹如何找出法說會前主力偷偷布局營收成長的股票！

首先，由 10 日均量大於 600 張過濾流動性、7 日內有法說會、近期主力、關鍵券商都買超且股價近期強勢創 8 日高篩出法說會前主力偷偷布局的股票，即以下五點條件

1. 10 日均量大於 600 張 (過濾流動性)

2. 7 日內有法說會

3. 3 日主力買超數量總計 > 3 日總量的 3%

4. 股價創 8 日高 (近期股價強勢)

5. 關鍵券商買超

最後設定停利：8%；停損：8%

5 年回測結果發現在 2022 年大盤回檔的情況下，本策略還是有穩健的表現，總報酬率 195.96%，勝率 64.20%，最大區間虧損 - 26.93%，交易次數 257 次。

二、策略優化

若再加入第 6 個條件 800 張大戶持股比例增加，更加強化主力布局的邏輯，並從上述的股票中再挑出營收成長的股票

1. 10 日均量大於 600 張 (過濾流動性)

2. 7 日內有法說會

3. 3 日主力買超數量總計 > 3 日總量的 3%

4. 股價創 8 日高

5. 關鍵券商買超

6. 800 張大戶持股比例增加

7. 營收年成長率大於 5 %

最後設定停利：8%；停損：8%