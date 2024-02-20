【選股策略】法說會前主力偷偷布局，營收成長的股票如何篩選
鉅亨研報 2024-02-20 15:31
一、策略邏輯
法說會、股東會、除權息以及營收公布都是容易造成股價有大波動的時間點，依規定上市公司每年至少要在境內辦理 1 次法說會，包含企業自行辦理或是受邀参與皆可，透過法說會說明公司的業績與財務預測。今天將為大家介紹如何找出法說會前主力偷偷布局營收成長的股票！
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首先，由 10 日均量大於 600 張過濾流動性、7 日內有法說會、近期主力、關鍵券商都買超且股價近期強勢創 8 日高篩出法說會前主力偷偷布局的股票，即以下五點條件
1. 10 日均量大於 600 張 (過濾流動性)
2. 7 日內有法說會
3. 3 日主力買超數量總計 > 3 日總量的 3%
4. 股價創 8 日高 (近期股價強勢)
5. 關鍵券商買超
最後設定停利：8%；停損：8%
5 年回測結果發現在 2022 年大盤回檔的情況下，本策略還是有穩健的表現，總報酬率 195.96%，勝率 64.20%，最大區間虧損 - 26.93%，交易次數 257 次。
二、策略優化
若再加入第 6 個條件 800 張大戶持股比例增加，更加強化主力布局的邏輯，並從上述的股票中再挑出營收成長的股票
1. 10 日均量大於 600 張 (過濾流動性)
2. 7 日內有法說會
3. 3 日主力買超數量總計 > 3 日總量的 3%
4. 股價創 8 日高
5. 關鍵券商買超
6. 800 張大戶持股比例增加
7. 營收年成長率大於 5 %
最後設定停利：8%；停損：8%
5 年回測結果，總報酬率 149.62%，勝率 72%，最大區間虧損 - 30.32%，交易次數 75 次。交易次數變得更少、勝率提升。此策略屬於事件型交易策略，交易次數偏少，平均一年只有 10 幾個訊號，大家可以試著加入其他條件，做出屬於自己的法說會策略。
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