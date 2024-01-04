中國整頓網路直播！抖音新規生效 近5,000名主播被罰

抖音周三（3 日）宣布，直播新版「健康分」處罰正式生效，近 5,000 名主播挨罰，凸顯中國政府加強整頓網路直播。

據《科創板日報》報導，周三是「健康分」處罰生效首日，抖音近 5,000 名直播主被減少直播推薦、限制功能，甚至被永久回收直播許可權。

「健康分」是抖音平台內部一項針對直播的管理制度，於去年 9 月開始試運行。平台根據主播日常直播行為增減賬號「健康分」，並依據分值對賬號分級定檔，對主播賬號採取階梯管理。分值低者會被平台關掉禮物功能，無法獲得打賞。

這意味著抖音主播需「持分上崗」，主播的日常行為將對賬號收益產生直接影響。

具體細則上，「健康分」初始分值為 100 分，一次違規扣減 1-8 分不等。透過專業或優質主播申請的主播，可以獲得最高 120 分初始分值。

扣分由違規程度、主播等級及影響力決定，同一個違規內容下，粉絲人數或直播間觀看人數更多的主播，會被額外多扣 1-5 分。

在這一制度約束下，總分低於 70 分的主播，會被減少推薦，也會被限制單日 PK 次數；低於 40 分者，會被禁止使用 PK 功能；低於 20 分者，將失去禮物收入功能；零分主播會被永久回收直播權限，無法直播。

「健康分」制度實施前，抖音直播間管理以單次處罰為主，平台根據違規內容進行一次性的警告、中斷、暫時回收直播權限等。無論是警告還是斷播，影響的只是主播當時的直播活動以及具體直播影片，不會對主播的長期直播活動與收益造成太大影響。

如今抖音直播間管理從單次內容違規延伸至長期賬號行為評級，如果主播的累計違規次數太多，主播將失去直播收入，乃至永遠離開抖音直播間。