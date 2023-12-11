鉅亨舉辦2024加密貨幣趨勢展望線上沙龍，看直播抽好禮！

過去一年幣圈走過交易所倒閉風暴，近期掃去幣安認罪陰霾，比特幣幣價一舉站回四萬美元，回頭看過去一年默默也創下 155% 的漲幅，鉅亨網招牌加密貨幣節目「鉅亨加密世界」也在 12 月推出系列專題，舉辦「2024 加密貨幣趨勢展望線上沙龍」，跟鉅亨讀者們從傳統金融巨頭效應、幣價基本面、交易所監管和幣圈 KOL 帶來的國際幣圈時事等 4 個面向，來聊聊 2024 幣圈的趨勢和發展重點（立即查看播出時間表：https://reurl.cc/1GDLjY）

區塊鏈技術和加密貨幣的發展已經超過 13 年，未來將有更多技術的應用和金融投資的項目會和加密貨幣的運作息息相關，投資人都應該對此一產業有更多的了解，明年適逢比特幣減半，全球大型科技行業和大型銀行也將廣泛採用 BTC，並將其整合到各自產品和服務中，比特幣將有機會迎來大增長，為鼓勵還在觀望幣圈的朋友一起關注 2024 年幣圈發展，「2024 加密貨幣趨勢展望線上沙龍」四集節目也推出加碼抽獎活動。

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