〈焦點股〉玖鼎電力訂單能見度看到明年Q1 亮燈漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-20 11:41
智慧電表廠玖鼎電力 (4588-TW) 受惠台電智慧電表需求增加，訂單能見度已經看到 2025 年第一季，營運再拚新高，激勵玖鼎電力今 (20) 日股價開高走高，隨後漲停鎖住 76.6 元，股價創上月 29 日掛牌上市以來新高。
玖鼎電力今天以 70 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 76.6 元，站上 5 日線，成交量超過 1000 張。觀察近日三大法人籌碼動向，外資已經連 3 買，合計買超 158 張。
玖鼎電力先前指出，為因應台電汰換智慧電表需求增加，加上海外智慧電表推廣的需要，玖鼎電力投資 8.6 億元籌建香山廠，預計今年就會啟用，屆時產能將從現在每個月的 4 萬具，提升至每個月 8 萬具。董事長陳展鵠曾指出，未來玖鼎電力將持續投入研發，並積極將技術、產品推向國際舞台，拓展海外市場。
玖鼎電力 1 月營收 0.79 億元，月增 95.72%，年增 40.87%。去年全年營收突破 10 億大關，達 10.37 億元，年增 44.91%，寫下歷史新高。
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