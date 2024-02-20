〈焦點股〉玖鼎電力訂單能見度看到明年Q1 亮燈漲停

智慧電表廠玖鼎電力 ( 4588-TW ) 受惠台電智慧電表需求增加，訂單能見度已經看到 2025 年第一季，營運再拚新高，激勵玖鼎電力今 (20) 日股價開高走高，隨後漲停鎖住 76.6 元，股價創上月 29 日掛牌上市以來新高。

玖鼎電力今天以 70 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 76.6 元，站上 5 日線，成交量超過 1000 張。觀察近日三大法人籌碼動向，外資已經連 3 買，合計買超 158 張。

玖鼎電力先前指出，為因應台電汰換智慧電表需求增加，加上海外智慧電表推廣的需要，玖鼎電力投資 8.6 億元籌建香山廠，預計今年就會啟用，屆時產能將從現在每個月的 4 萬具，提升至每個月 8 萬具。董事長陳展鵠曾指出，未來玖鼎電力將持續投入研發，並積極將技術、產品推向國際舞台，拓展海外市場。