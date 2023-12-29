電力股再添新兵 玖鼎電力訂單能見度看到2025年

電力類股再添新兵，智慧電力大廠玖鼎電力 (4588-TW) 將於明年 1 月下旬掛牌上市，玖鼎指出，受惠台電智慧電表需求增加，營收創新高，且訂單能見度已經看到 2025 年第一季。

玖鼎說明，台電從 2018 年開始建置智慧電表，預計在 2035 年完成全面的建置。目前全台約有 1400 具的智慧電表需求，每年汰換需求數量約為 150 萬至 200 萬具，每年的市場規模約為 36.8 億元至 49.2 億元。而玖鼎 2023 年至 2025 年第一季執行中的智慧電表標案總數約 80 萬具，金額 19.99 億元。

玖鼎表示，為因應台電汰換智慧電表需求增加，加上海外智慧電表推廣的需要，投資 8.6 億元籌建新竹香山新廠，預計 2024 年開始啟用，且 2025 年智慧電表的產能，將由現在的每個月 4 萬具，提升至每個月 8 萬具。

玖鼎電力智慧電表產品。(圖：玖鼎電力提供)

玖鼎目前主要有三大業務，包括智慧電網、電力監控設備以及電能管理系統。玖鼎指出，智慧電表為全球智慧電網的優先項目，電力監控設備與電能管理系統主要可作為推動 ESG、碳盤查等的重要工具。

展望未來，玖鼎在穩固國內智慧電表後，接著朝三大面向發展。玖鼎表示，首先國內智慧電表方面，正積極與國內通訊業者展開合作，協助智慧電表進軍國際市場。玖鼎指出，目前已針對目標合作市場，進行規劃釐清以及客製化開發認證。

由智慧電表衍生的加值服務，玖鼎將參考美國、日本的發展趨勢，開發非侵入式家電負載監測 (NIALM) 傳感器，擷取電力特徵，結合後台人工智慧，識別家電的運轉狀態，掌握用戶行為與用電狀況，進一步協助電業或系統整合商提供相關服務。

最後則是電力監控與衍生產品，玖鼎提到，除持續擴大產品線，也已完成電動汽車充電樁用電力量測與漏電偵測模組，協助汽車充電業者開發符合各國法規的產品，未來也將與充電業者合作，開發更多產品。

玖鼎累計前三季營收 8.3 億元，每股純益 3.17 元，營收與獲利皆創新高，甚至已超越去年全年表現。