〈國泰金經濟調查〉僅44%民眾預期今年經濟成長率超過3% 股市樂觀情緒續揚

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-20 09:21

國泰金今 (20) 日公布 2024 年 2 月國民經濟信心調查，民眾景氣展望樂觀指數微幅走降，但消費意願轉佳，僅 44% 民眾預期今年經濟成長率在 3% 以上，55% 民眾預期通膨仍高於 2%；至於投資信心方面，國際股市震盪偏升，國人股市樂觀情緒持續走高，風險偏好同步上揚。

國發會最新公布的 12 月景氣對策信號維持黃藍燈，領先指標與同時指標皆上揚；國泰金本月調查顯示，民眾景氣現況樂觀指數上升至 7.2 (1 月：4.7)，展望樂觀指數則微幅走降至 9.5 (1 月：9.8)，兩者均維持在近期高位。

大額消費意願指數及耐久財消費意願指數同步轉佳，分別升至 13.8 (1 月：12.2) 及 -8.1 (1 月: -8.7)，其中大額消費意願指數是 2021 年 12 月以來的新高。房屋買賣意願連三個月續揚，其中買房意願指數上揚至 -40.9 (1 月：-45.5)，賣房意願亦走升至 -7.3 (1 月：-11.5)。

主計總處預估台灣 2024 年經濟成長率 3.35%，2024 年通貨膨脹率 1.64%，國泰金本月調查結果顯示，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值落在 2.65%，僅 44% 的民眾認為今年經濟成長率會在 3% 以上；而民眾對於今年平均通膨預期值落在 2.21%，有 55% 的民眾認為今年通貨膨脹率會高於 2%。相較於主計總處，民眾對於經濟成長看法較保守，而對於通膨預期相對較高。

調查期間主要市場財報表現優於市場預期，國際股市震盪偏升。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數持續走揚至 19.9 (1 月：16.6)，風險偏好指數同步上升至 21.1 (1 月：16.2) ，其中風險偏好指數是 2021 年 6 月以來的新高。

針對民眾對 2024 大選後對新政府的期待，調查結果顯示，最多民眾 (25.1%) 期待優先改善各項房市問題，21.6% 的民眾希望能創造就業機會與提高薪資水準，20.8% 民眾期盼能維持通膨在適當水準，12.8% 則期望新政府能維持台美中三邊關係並參與國際經貿組織，而 10.1% 民眾認為應該優先推動並調整產業政策，9.6% 則期望完善政府財政與勞健保。