鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-01-29 10:52

智慧電表廠玖鼎電力 (4588-TW) 今 (29) 日掛牌上市，跳空以 72 元開出，盤中一度漲至 72.5 元，漲幅超過 55%，上演蜜月行情。若以承銷價 45.88 元計算，抽中一張就可以賺進 2.6 萬元的新春紅包。

玖鼎電力在公開申購時就吸引超過 30 萬人搶抽，中籤率僅 0.21%，如果中籤者今天以 72 元開盤價賣出，以承銷價 45.88 元計算，一張就可以賺進 26120 元。對於今天掛牌上市，玖鼎電力董事長陳展鵠說，玖鼎以前就像一隻在沙漠中的駱駝， 很艱辛卻很有毅力的往前走，今天終於走到綠洲了，所以我們不是一隻駱駝了，將來會是一群駱駝，找到更多的綠洲。

玖鼎電力的核心產品包括智慧電網、電力監控設備以及電能管理系統。陳展鵠表示，玖鼎成立之初選擇智慧電網的原因，於當時台灣沒有相關的技術，且智慧電網的技術門檻高，競爭者相對較少，加上電表約 10 年就需要替換，因此陳展鵠認為，智慧電網的市場規模夠大、夠穩定。

陳展鵠進一步指出，未來也會持續投入研發，AI 導入電表內，透過 AI 了解電表用電狀況。此外，玖鼎電力也積極將技術、產品推向國際，在海外發掘第二個、第三個，甚至是第 N 個台電，透過在台電累積的經驗，拓展海外市場。