〈台幣〉狹幅震盪小貶1-2分 等待FOMC會議紀錄
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-19 10:54
新台幣今 (19) 日處區間震盪整理，升貶互見，最低來到 31.39 元，小貶 2 分，高低價差僅 5 分，市場觀望 2 月 22 日 FOMC 公布的會議紀錄，預料短期新台幣難脫整理態勢。
新台幣今日以 31.36 元、升值 1 分開出後，盤中轉貶，惟貶值僅 2 分，狹幅盤整，高低價差僅 5 分。
主要亞幣同樣呈現各自整理，泰銖升值近 0.3%，日圓升 0.2%，星元升近 0.1%，韓元、人民幣和新台幣貶 0.05% 上下。
市場預期聯準會降息時間延後，且降息幅度收斂；據 Bloomberg 資料，美國 10 年期公債殖利率至 2 月 16 日止再攀升至 4.31%。
法人指出，上周五美國公布 1 月 PPI 和核心 PPI 皆高於預期，澆熄市場樂觀情緒，Fedwatch 預期 2024 年降息次數由 6 次下滑至 4 次，留意短線資金動能轉弱，加上美超微股價在上周五出現爆量黑 K，預期本周 Nvidia 公布財報前，市場觀望氣氛濃。
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