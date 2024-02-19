〈台幣〉狹幅震盪小貶1-2分 等待FOMC會議紀錄

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-19 10:54

新台幣今 (19) 日處區間震盪整理，升貶互見，最低來到 31.39 元，小貶 2 分，高低價差僅 5 分，市場觀望 2 月 22 日 FOMC 公布的會議紀錄，預料短期新台幣難脫整理態勢。

新台幣今日以 31.36 元、升值 1 分開出後，盤中轉貶，惟貶值僅 2 分，狹幅盤整，高低價差僅 5 分。

主要亞幣同樣呈現各自整理，泰銖升值近 0.3%，日圓升 0.2%，星元升近 0.1%，韓元、人民幣和新台幣貶 0.05% 上下。

市場預期聯準會降息時間延後，且降息幅度收斂；據 Bloomberg 資料，美國 10 年期公債殖利率至 2 月 16 日止再攀升至 4.31%。