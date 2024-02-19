〈台股盤前〉金龍年補漲暴衝過後 短線留意賣壓波動

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-19 08:34

台股金龍年開紅盤後，在資金重新回流、量放大下，指標股掀起補漲效應，連兩日上漲逾 500 點，站穩 18600 點，市場仍處於熱絡，不過考量短線漲多，後續將注意調節賣壓壓力，短線需要留意波動。

台股上周五一度衝至 18715 點，不過在調節賣壓影響下，跌幅收斂翻黑，終場下跌 37 點，收在 18607 點，成交量 4119 億元。而美國 1 月生產者物價指數上升到 0.9%，高於市場預期，恐將影響聯準會降息時間，美股四大指數上周五盡墨，道瓊下跌 145 點、那指也收跌逾百點、標普與費半跌幅分別 0.48%、0.67%。

市場消息方面，輝達將於 21 日盤後公布 2024 財年第四季財報，分析師預計這家晶片製造商受益於人工智慧 (AI) 的繁榮，利潤和營收將大幅增長，預估輝達調整後每股純益為 4.59 美元，年增 422%，營收為 203.7 億美元，成長 237%。

台積電 5 奈米以下先進製程訂單滿手，大客戶超微 (AMD) 衝刺電腦中央處理器 (CPU) 本業，今年將端出研發代號「Nirvana」的「Zen 5」全新架構平台，強化 AI 終端應用布局，涵蓋桌機、筆電與伺服器等領域，讓台積電先進製程再迎來大單。