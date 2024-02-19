3C家電10大趨勢出爐 AI多工處理功能成標配

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-19 13:36

隨著世界行動通訊大會 MWC 2024 將於 2 月 26 日以未來優先主題揭開序幕，網家 (8044-TW) 旗下 PChome 24h 購物今 (19) 日公布今年 3C 家電趨勢，觀察 AI 技術成市場主軸，而多元化功能和多工處理能力已成為眾多科技新品標配。

圖：網家提供。

PChome 24h 購物為國內大型綜合電商 3C 銷售領導通路，今日率先盤點出 2024 年度十大 3C 家電新品趨勢，包括 AI 筆電、AI 手機、摺疊機、AR/VR 頭戴式裝置、掌上遊戲機、人體工學鍵盤 / 滑鼠、AI 語音助理 / 智慧音箱、全功能型掃地機 / 洗地機、多功能空氣清淨機和電子衣櫥。

今年初各家筆電大廠如宏碁 (2353-TW)、華碩(2357-TW)、微星(2377-TW) 等皆相繼推出搭載全新 Intel Core Ultra 處理器的新款機種，內建 AI 加速能力可整合 CPU、GPU 及 NPU 架構，大幅提升筆電性能，再加上微軟 Windows 11 導入 AI 輔助工具 Copilot 後，將進一步推升 AI 筆電發展；研調機構 TrendForce 預測，符合 Copilot 標準的高通 Snapdragon X Elite 處理器於下半年出貨後，將有更多搭載高通處理器的 AI 新機。

在手機新品齊發下， Samsung Galaxy S24 系列於 1 月重磅登場，智慧型手機迎來 AI 元年。

另一方面，據 TrendForce 預估，今年全球摺疊機出貨量將成長 38%，中長期摺疊機市場的滲透率持續擴大。

儘管 AR/VR 頭戴式裝置已問世多年，但市場滲透率尚未達到拐點，IDC 預估，今年有望反彈，PChome 24h 購物預料，隨著蘋果首款 VR 頭戴式裝置 Apple Vision Pro 上市重新帶動 AR/VR 頭戴式裝置產業熱度。

自遊戲平台 Steam 率先推出掌上遊戲機 Steam Deck 掀起熱潮後，吸引電腦製造商及周邊大廠如華碩 ROG ALLY、聯想 Legion Go、雷蛇 Razer Edge、羅技 Logitech G CLOUD 跟進，今年初微星也發表全球首款採用 Intel Core Ultra 處理器的遊戲掌機 MSI Claw，顯示此市場已成為各方角逐的新藍海。

據羅技發起的上班族辦公行為大調查顯示，近 8 成受訪者使用鍵盤和滑鼠超過 8 小時，人體工學將是今年電腦周邊的主打重點。

除了個人 3C 電子產品，其中，搭載 AI 語音助理的智慧音箱，是建構智慧家庭生活不可或缺的靈魂，從 Amazon Alexa 最新版和個人口袋語音助理 Rabbit R1 誕生，可看出生成式 AI 技術導入將是今年語音助理 / 智慧音箱的發展重點。

在 5G 和 AI 時代來臨之際，帶動智慧家電市場規模成長，進一步觀察 PChome 24h 購物站上 2023 年全年 3C 家電品類銷量，以掃地機年增 23% 表現最亮眼，從新品趨勢來看，今年各家掃地機品牌將陸續推洗地機，並搭配吸塵和烘乾拖布功能。

在後疫情時代，空氣清淨機不再僅限於淨化和循環空氣，PChome 24h 購物觀察，新品開始走向 Wi-Fi 遠端監控遙控化，可透過 APP 預約開關時間與監測空氣品質數據，更可一機多用。