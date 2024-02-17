藥華藥擴大新藥適應症 向日本申請成人T細胞白血病二期臨床

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-17 10:18

藥華藥 (6446-TW) 持續擴大旗下長效型干擾素新藥 P1101 適應症，其用於復發或難治性成人 T 細胞白血病 / 淋巴瘤 (ATL)，向日本醫藥品醫療機器綜合機構 (PMDA) 申請二期臨床試驗，待審查通過後即可展開試驗。

藥華藥說明，成人 T 細胞白血病是一種罕見、侵襲性強的成熟 T 細胞腫瘤，與第一型人類嗜 T 淋巴球病毒 (HTLV-1) 感染有關，盛行於日本西南部、加勒比海群島、西非、伊朗東北部和中南美洲，台灣也有一定比率。

根據調查指出，HTLV-1 影響全球約一千萬人；而日本約有 100 萬名感染 HTLV-1 帶原者，HTLV-1 帶原者每年發展為成人 T 細胞白血病的發病率約為每 10 萬名 HTLV-1 帶原者中，會有 57-137 例。

藥華藥進一步表示，成人 T 細胞白血病的預後不佳，總存活期短。現行治療方法包括抗病毒藥物 zidovudine 配合干擾素治療，以及化療、骨髓移植、單株抗體治療等。