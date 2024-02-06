罕見血癌新藥美國銷售增 藥華藥元月營收年增翻倍至5.08億元

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-06 13:20

藥華藥 (6446-TW) 今 (6) 日公告營收，由於旗下罕見血癌新藥 Ropeg 未出貨至歐洲以及美國保險制度影響，1 月營收 5.08 億元，月減 24.75%，不過在美國銷售持續成長下，年增幅仍達 118.44%。

藥華藥表示，美國新團隊加入後，以數位化 AI 大數據導向的銷售策略，加上 NCCN 治療指南推薦加持，推動 Ropeg 在美國銷售針數有雙位數成長。

不過，美國醫療保險制度每年年初重新起算患者的自付額 (Deductible)，年度開始時會有需由藥廠負擔之給付差額 (Medicare Coverage Gap，又稱 Donut Hole)，因此藥廠年初營收會受到些許影響。若以季度來看，加上 1 月中起 Ropeg 美國藥價微幅上調，今年成長趨勢明確。

其他海外市場部分，藥華藥提到，日本病患自今年 6 月起可自行注射 Ropeg，一次更可拿取 3 個月的份量，因 Ropeg 已納入日本健保給付，可降低病患自付金額，非常有助於提升病人數及拓展市場，日本團隊樂觀看待今年營運。