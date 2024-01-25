〈藥華藥轉上市〉ET三期試驗最快年底解盲 同步搶進細胞治療領域

藥華藥 (6446-TW) 除了既有新藥 Ropeg 銷售外，其他產品線臨床試驗也持續推進，Ropeg 用於治療原發性血小板過多症 (ET) 的三期臨床試驗，最快今年底解盲、公布臨床數據，另外也將搶進細胞治療領域。

藥華藥積極將新藥 Ropeg 拓展新適應症，其中，用於原發性血小板過多症 (ET) 的全球三期臨床試驗，去年 10 月完成最後一位病人收案，觀察期與數據分析需要約一年時間，預計今年底、明年初解盲；若數據結果正向，明年第一季提出藥證申請、2025 年取證。

藥華藥也跨足細胞治療領域，與中國藥廠合作授權引進 TCR-T 細胞治療，主要應用在實體腫瘤。公司表示，在台北生技園區已有三間實驗室在做細胞治療，預計今年申請人體臨床試驗 (IND)。

2022 年 10 月藥華藥在新竹生醫園區建置竹北廠，至今已蓋完地下室，預計明年 2025 年完工。公司表示，待竹北廠落成後，未來也會負責細胞治療相關作業。

另外，藥華藥台中廠為台灣第一個通過歐盟及美國 GMP 查核的蛋白質新藥製造廠，產線擴充後可供應全球最少一萬人；同時也規畫擴充 PEG 廠及針劑充填廠規模，來因應全球對公司藥品持續成長的需求。