藥華藥新藥三大市場銷售拚成長 期望AOP仲裁案今年結案

藥華藥 (6446-TW) 預計周四 (25 日) 轉上市，展望今年，公司看好，旗下真性紅血球增多症 (PV) 新藥 Ropeg 銷量持續提升，加上日本市場銷售也逐步增加，以及中國藥證有望下半年到手，今年營運有機會能轉盈，並期望 AOP 仲裁案今年可以結案。

藥華藥表示，Ropeg 繼獲得美國國家綜合癌症資訊網 (NCCN) 治療指南持續推薦後，已成為高、低風險真性紅血球增多症 (PV) 病患的唯一首選干擾素療法，此舉有望大幅改變 PV 用藥習慣，加上保險公司可優先加快核保，因此看好今年美國用藥人數有望進一步增加。

根據藥華藥內部統計，截至 2023 年底美國用藥病人數 1000 多人，藥價部分，近年都有調漲價格，近期又再度調漲，目前美國每人一年治療費用約新台幣 660 萬元、約 21 萬美元。

藥華藥 Ropeg 去年取得日本藥證後，銷售半年以來用藥人數已超過 100 人，看好該新藥已納入健保，加上今年 6 月起可自行注射 Ropeg 並一次可拿取 3 個月用藥量，未來市占有望提升。

中國市場方面，藥華藥預期，今年年中藥證結果有望出爐，未來銷售方式尚未擬定，正在考慮由中國子公司自行銷售或是以授權代理方式。