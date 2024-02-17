鮮活擬以3320萬美元買回子公司12.9%股權 A股IPO案暫緩

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-17 12:24

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 在主動撤回旗下持股 87.1% 的蘇州鮮活飲品公司中國 A 股上市申請案後，今 (17) 日決議再以 3320 萬美元買回其餘流通在外的 12.9% 股權，交易完成之後，鮮活果汁 -KY 將間接持有 100% 蘇州鮮活飲品公司，董事長黃國晃指出，在簡化股權結構後，將有效降低經營管理成本，對公司營運及獲利均有正面助益。

至於鮮活果汁 - KY 以 3320 萬美元買回蘇州鮮活飲品公司流通在外的 12.9% 股權的時間表，鮮活果汁主管指出，將視台灣投審會核准的時間進行規劃。

鮮活果汁 - KY 旗下的蘇州鮮活飲品股份有限公司於 2022 年 9 月、2023 年 3 月分別向中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所，公司強調，兩次申請都受理。但考量公司自身戰略發展考量，經公司審慎分析，於 2023 年 12 月 29 日終止此一首次公開發行股票並在主板上市事項並撤回相關申請文件。

鮮活果汁 - KY 累計 2023 年全年營收達 46.3 億元，改寫歷史新高，年增 12.88%。鮮活果汁 - KY2023 年前三季營收爲 40.01 億元，毛利率 29.46%，年增 0.72 個百分點，前三季稅後純益 4.32 億元，已超越 2022 年全年獲利，年增 28.46%，每股純益並達到 12.76 元。

鮮活果汁 - KY 現擁有昆山、廣東與天津三座廠合計年產能 13 萬噸優勢，在買回 12.9% 的蘇州鮮活飲品公司股權之後，等於三座廠均由鮮活果汁 100% 控有。